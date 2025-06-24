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موجة غضب وتضامن.. حادثة الطفلة غيثة تشعل المغرب

Lebanon 24
24-06-2025 | 03:30
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أثارت حادثة دهس الطفلة غيثة، ذات الأربع سنوات، في أحد شواطئ مدينة الدار البيضاء المغربية، موجة من الغضب والتضامن على مواقع التواصل الاجتماعي.
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وتحولت قضية الطفلة غيثة، إلى قضية رأي عام، حيث أطلق نشطاء ومواطنون مغاربة حملة إلكترونية مطالبين بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتسبب في الحادث، الذي أوقع أضرارا جسيمة بالطفلة.
 
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 15 يونيو 2025، حين كانت غيثة تلهو بالقرب من حفرة حفرها والدها قرب أمواج الشاطئ.

وفي لحظة خاطفة، اصطدمت بها سيارة رباعية الدفع تجر خلفها دراجة مائية (جيتسكي)، ودهست رأسها ومرت عجلات الدراجة فوق جسدها الصغير.

ووصف والد الطفلة المشهد المفجع قائلا: "الدماء في كل مكان. رأيت رأس ابنتي مفتوحا وفكها السفلي خارج مكانه، لم أصدق ما رأيته".
 
وعقب الحادث، أصدر المدعي العام بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، أمر بوضع الشاب المتسبب في الحادث رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد أن اقتحم بسيارته الفضاء المخصص للمصطافين بشاطئ سيدي رحال وصدم الطفلة.

وأشار المدعي العام، إلى أن الاعتقال سيستمر إلى حين استكمال التحقيقات الأولية، وصدور التقرير الطبي النهائي بشأن الحالة الصحية للضحية. (سكاي نيوز عربية) 
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