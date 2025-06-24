عوامل غير متوقعة تسبب برودة المناخ.. ما هي؟

أظهر النموذج الرياضي الذي وضعه علماء جامعة الأورال الفيدرالية لتغير المناخ على الأرض، أن وصول كويكب وحركة الصفائح التكتونية وعوامل أخرى قد يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة.

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وأشار قسم الاتصالات العلمية بالجامعة، إلى أن المناخ يتأثر بتغيرات شدة ضوء الشمس، والظواهر الفضائية، وإزالة الغابات. وقد وضع علماء الجامعة نموذجا رياضيا لتغير المناخ على الأرض. وقد أظهرت حساباتهم (التي تستند إلى متوسط درجة حرارة المحيط ومتوسط كتلة الجليد على الأرض- المحيط واليابسة) أن عوامل غير متوقعة، مثل وصول كويكب، وتكتونيات صفائح الغلاف الصخري، والانفجارات البركانية، يمكن أن تؤدي إلى الانتقال من احترار المناخ إلى تبريده، والعكس صحيح.ووفقا للباحثين من بين العمليات المعروفة التي تؤثر على المناخ، تغيرات في شدة ضوء الشمس، وظواهر الفضاء، وإزالة الغابات في الأمازون، وتدهور الغابات ، وغيرها من العوامل. تؤدي بعض هذه العوامل إلى تغير مناخي طويل الأمد، يستمر حوالي 100 ألف عام، بينما تؤدي عوامل أخرى إلى تغيرات قصيرة الأجل مع تقلبات أقل في درجات الحرارة. وأظهر الجمع بين هذه العوامل أن تغير المناخ لم يتكرر بالضبط.وقال دميتري الكسندروف رئيس قسم ومختبر النمذجة الرياضية متعددة المقاييس: "النتيجة التي أظهرها نموذجنا هي أنه تحت تأثير عامل خارجي - حركة صفائح الغلاف الصخري، والانفجارات البركانية، وتحلية مياه المحيط العالمي، وغيرها - يمكن أن يتغير اتجاه الاحترار المناخي إلى تبريد، والعكس صحيح. وقد اتضح أنه عند الانتقال من حالة إلى أخرى تحت تأثير عامل خارجي، يمكن للمناخ أن "يقفز" ويغير مساره. فمثلا، في حالتنا - من الاحترار إلى التبريد. واللافت للنظر للغاية أن هذه "القفزات" متأصلة في طبيعة المناخ".ووفقا للباحثين، تربط التغيرات المناخية الحالية عادة بتأثير غازات الدفيئة، وخاصة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض، الذي يتزايد تركيزه باستمرار، وهو حاليا في أعلى مستوياته منذ 650 ألف عام. ومع ذلك، يعتقد علماء الفيزياء أن التغيرات في النشاط البشري- التحول إلى المركبات الكهربائية، وانخفاض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لن تساعد على تغيير مسار المناخ والانتقال إلى التبريد. (روسيا اليوم)