28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
عوامل غير متوقعة تسبب برودة المناخ.. ما هي؟
Lebanon 24
24-06-2025
|
04:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهر النموذج الرياضي الذي وضعه علماء جامعة الأورال الفيدرالية لتغير المناخ على الأرض، أن وصول كويكب وحركة الصفائح التكتونية وعوامل أخرى قد يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة.
وأشار قسم الاتصالات العلمية بالجامعة، إلى أن المناخ يتأثر بتغيرات شدة ضوء الشمس، والظواهر الفضائية، وإزالة الغابات. وقد وضع علماء الجامعة نموذجا رياضيا لتغير المناخ على الأرض. وقد أظهرت حساباتهم (التي تستند إلى متوسط درجة حرارة المحيط ومتوسط كتلة الجليد على الأرض- المحيط واليابسة) أن عوامل غير متوقعة، مثل وصول كويكب، وتكتونيات صفائح الغلاف الصخري، والانفجارات البركانية، يمكن أن تؤدي إلى الانتقال من احترار المناخ إلى تبريده، والعكس صحيح.
Advertisement
ووفقا للباحثين من بين العمليات المعروفة التي تؤثر على المناخ، تغيرات في شدة ضوء الشمس، وظواهر الفضاء، وإزالة الغابات في الأمازون، وتدهور الغابات
بشكل عام
، وغيرها من العوامل. تؤدي بعض هذه العوامل إلى تغير مناخي طويل الأمد، يستمر حوالي 100 ألف عام، بينما تؤدي عوامل أخرى إلى تغيرات قصيرة الأجل مع تقلبات أقل في درجات الحرارة. وأظهر الجمع بين هذه العوامل أن تغير المناخ لم يتكرر بالضبط.
وقال دميتري الكسندروف رئيس قسم ومختبر النمذجة الرياضية متعددة المقاييس: "النتيجة التي أظهرها نموذجنا هي أنه تحت تأثير عامل خارجي - حركة صفائح الغلاف الصخري، والانفجارات البركانية، وتحلية مياه المحيط العالمي، وغيرها - يمكن أن يتغير اتجاه الاحترار المناخي إلى تبريد، والعكس صحيح. وقد اتضح أنه عند الانتقال من حالة إلى أخرى تحت تأثير عامل خارجي، يمكن للمناخ أن "يقفز" ويغير مساره. فمثلا، في حالتنا - من الاحترار إلى التبريد. واللافت للنظر للغاية أن هذه "القفزات" متأصلة في طبيعة المناخ".
ووفقا للباحثين، تربط التغيرات المناخية الحالية عادة بتأثير غازات الدفيئة، وخاصة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض، الذي يتزايد تركيزه باستمرار، وهو حاليا في أعلى مستوياته منذ 650 ألف عام. ومع ذلك، يعتقد علماء الفيزياء أن التغيرات في النشاط البشري- التحول إلى المركبات الكهربائية، وانخفاض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لن تساعد على تغيير مسار المناخ والانتقال إلى التبريد. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزير الاقتصاد السوري للحدث: دور الحكومة الحالية هو تهيئة المناخ للقطاع الخاص للقيام بعمله
Lebanon 24
وزير الاقتصاد السوري للحدث: دور الحكومة الحالية هو تهيئة المناخ للقطاع الخاص للقيام بعمله
24/06/2025 12:05:56
24/06/2025 12:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
منتجات غير متوقعة تحسن جودة النوم.. ما هي؟
Lebanon 24
منتجات غير متوقعة تحسن جودة النوم.. ما هي؟
24/06/2025 12:05:56
24/06/2025 12:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فائدة علاجية غير متوقعة للشاي الأخضر.. ما هي؟
Lebanon 24
فائدة علاجية غير متوقعة للشاي الأخضر.. ما هي؟
24/06/2025 12:05:56
24/06/2025 12:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
برودة في العلاقة مع العراق ومستحقات الفيول 1.8 مليار دولار
Lebanon 24
برودة في العلاقة مع العراق ومستحقات الفيول 1.8 مليار دولار
24/06/2025 12:05:56
24/06/2025 12:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
موجة غضب وتضامن.. حادثة الطفلة غيثة تشعل المغرب
Lebanon 24
موجة غضب وتضامن.. حادثة الطفلة غيثة تشعل المغرب
03:30 | 2025-06-24
24/06/2025 03:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"النحل الإفريقي القاتل" يثير الذعر في هذه الدولة
Lebanon 24
"النحل الإفريقي القاتل" يثير الذعر في هذه الدولة
00:55 | 2025-06-24
24/06/2025 12:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:10 | 2025-06-23
23/06/2025 11:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشال جثة غريق من داخل نهر النيل
Lebanon 24
انتشال جثة غريق من داخل نهر النيل
16:00 | 2025-06-23
23/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "مهر" العريس.. عروس تشنق نفسها!
Lebanon 24
بسبب "مهر" العريس.. عروس تشنق نفسها!
10:45 | 2025-06-23
23/06/2025 10:45:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما تركت الفنّ وارتدت الحجاب... نجمة "ستار أكاديمي" السابقة تتلو آيات قرآنية
Lebanon 24
بعدما تركت الفنّ وارتدت الحجاب... نجمة "ستار أكاديمي" السابقة تتلو آيات قرآنية
06:47 | 2025-06-23
23/06/2025 06:47:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الـ20: "انتي الحبّ والامان"
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الـ20: "انتي الحبّ والامان"
10:37 | 2025-06-23
23/06/2025 10:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد بلوغها الـ 53 عامًا.. ممثلة "جميلة" تكشف سبب عدم زواجها
Lebanon 24
بعد بلوغها الـ 53 عامًا.. ممثلة "جميلة" تكشف سبب عدم زواجها
10:31 | 2025-06-23
23/06/2025 10:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تسمم" رؤساء بلديات و"قائمقام" وتوضيح من بلدية السعديات
Lebanon 24
تسمم" رؤساء بلديات و"قائمقام" وتوضيح من بلدية السعديات
05:44 | 2025-06-23
23/06/2025 05:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الاب... هكذا عايدت كارلا حداد طوني أبو جودة (صورة)
Lebanon 24
في عيد الاب... هكذا عايدت كارلا حداد طوني أبو جودة (صورة)
07:32 | 2025-06-23
23/06/2025 07:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
03:30 | 2025-06-24
موجة غضب وتضامن.. حادثة الطفلة غيثة تشعل المغرب
00:55 | 2025-06-24
"النحل الإفريقي القاتل" يثير الذعر في هذه الدولة
23:10 | 2025-06-23
برجك اليوم
16:00 | 2025-06-23
انتشال جثة غريق من داخل نهر النيل
10:45 | 2025-06-23
بسبب "مهر" العريس.. عروس تشنق نفسها!
09:28 | 2025-06-23
بحيلة مبتكرة.. مسافرة تتفادى رسوم الأمتعة
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
24/06/2025 12:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
24/06/2025 12:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
24/06/2025 12:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24