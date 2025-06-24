مصر.. القبض على متهم بطعن زوجته وزوجة شقيقه إثر خلاف أسري

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اعتدى عامل على زوجته وزوجة شقيقه بسلاح أبيض، مما أدى إلى إصابتهما، بإحدى قرى في مصر، لخلافات أسرية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر المختصة التحقيق.ورد بلاغ لمديرية أمن يفيد إصابة سيدتين نتيجة الاعتداء عليهما بسلاح أبيض بإحدى قرى أبو النمرس. وتوصلت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن عامل اعتدى على زوجته وزوجة شقيقه، مما أدى إلى إصابتهما، بعد نشوب مشاجرة نتيجة خلافات أسرية، كما تعرض لإصابة خلال التشاجر.ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)