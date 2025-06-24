Advertisement

منوعات

مصر.. القبض على متهم بطعن زوجته وزوجة شقيقه إثر خلاف أسري

Lebanon 24
24-06-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1381803-638863617302862554.jpg
Doc-P-1381803-638863617302862554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتدى عامل على زوجته وزوجة شقيقه بسلاح أبيض، مما أدى إلى إصابتهما، بإحدى قرى أبو النمرس في مصر، لخلافات أسرية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
Advertisement

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد إصابة سيدتين نتيجة الاعتداء عليهما بسلاح أبيض بإحدى قرى أبو النمرس. وتوصلت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن عامل اعتدى على زوجته وزوجة شقيقه، مما أدى إلى إصابتهما، بعد نشوب مشاجرة نتيجة خلافات أسرية، كما تعرض لإصابة خلال التشاجر.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
خلاف ينتهي بمقتل شاب على يد شقيقه في مصر
lebanon 24
24/06/2025 18:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
خلافات أسرية تؤدي إلى طعن شقيقين على يد والدهما في مصر
lebanon 24
24/06/2025 18:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": التحقيق الموسّع يشمل محادثة ثانية شاركت فيها زوجة وزير الدفاع وشقيقته
lebanon 24
24/06/2025 18:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تزوج عبد الحليم حافظ سعاد حسني؟ هذا ما كشفه ابن شقيقه
lebanon 24
24/06/2025 18:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:59 | 2025-06-24
09:30 | 2025-06-24
08:33 | 2025-06-24
04:18 | 2025-06-24
03:30 | 2025-06-24
00:55 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24