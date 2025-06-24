خلافات أسرية تؤدي إلى طعن شقيقين على يد والدهما في مصر

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أصيب شقيقان، اليوم الاثنين، بطعنات في قرية دندرة في مصر، فيما تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.تلقت بمديرية أمن قنا، إخطارًا من يفيد بإصابة شقيقين بطعن آلة حادة على يد والدهما بسبب خلافات أسرية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. (اليوم السابع)