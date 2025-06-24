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على الشاطئ... هكذا خسرت ابنة الـ 4 سنوات حياتها!

Lebanon 24
24-06-2025 | 23:23
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تحولت نزهة عائلية إلى مأساة وطنية في المغرب، بعدما تعرضت الطفلة غيثة، البالغة من العمر 4 سنوات، لحادث دهس مروع على أحد شواطئ مدينة الدار البيضاء.

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الحادث، الذي وقع في 15 حزيران 2025 على شاطئ سيدي رحال، أثار موجة غضب واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأدى إلى إطلاق حملة تضامن ضخمة طالب فيها المواطنون بتحقيق العدالة للطفلة الضحية.

كانت غيثة تلهو على الرمال قرب حفرة حفرها والدها بالقرب من الموج، قبل أن تصطدم بها سيارة رباعية الدفع كانت تجرّ خلفها دراجة مائية. وبسرعة، دهست السيارة رأس الطفلة، تاركة جسدها النحيل تحت عجلات الدراجة المائية.

المشهد كان مروّعاً، كما وصفه والدها: "رأيت رأس ابنتي مفتوحاً، وفكّها السفلي مخلوعاً.. الدماء في كل مكان".


نُقلت الطفلة فوراً إلى المستشفى، حيث خضعت لعملية جراحية دقيقة بعد أن كشفت الفحوصات عن كسر في الجمجمة، ونزيف داخلي، وتلف في الغشاء الدماغي، وفق ما أكده الوالد عبد الله مخشي.

وسرعان ما تصدّرت قضية غيثة مواقع التواصل، وتداول آلاف المغاربة منشورات تضامنية تطالب بمحاسبة الفاعل، وتُندّد بالاستهتار الذي كاد يُنهي حياة طفلة بريئة، كانت قد عادت لتوّها من إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلتها.

النيابة العامة في المحكمة الابتدائية ببرشيد أمرت باعتقال السائق المتسبب في الحادث احتياطياً، بعد أن تبيّن اقتحامه بسيارته منطقة مخصصة للمصطافين. وأوضحت النيابة أن التحقيقات لا تزال جارية، بانتظار التقرير الطبي النهائي لحالة غيثة.

وفي تطوّر إيجابي، أعلن والدها عبر صفحته على "فيسبوك" عن تحسّن تدريجي في حالة طفلته، موجّهاً رسالة شكر لكل من تفاعل وعبّر عن تضامنه مع الأسرة في هذه المحنة القاسية.
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