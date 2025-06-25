مفاجأة غير متوقعة... ماذا حدث لركاب رحلة جوية بعد 15 ساعة من الطيران؟

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فوجئ ركاب طائرة تابعة لشركة "كانتاس" (Qantas Airways) التي كانت في طريقها من مدينة "برث" إلى " "، بالعودة إلى بعد أن قضوا أكثر من 15 ساعة في الجو دون الوصول إلى وجهتهم.وجاء ذلك بعدما تم إغلاق المجال الجوي في أجزاء من منطقة ، إثر الهجوم الصاروخي على قاعدة أميركية في قطر مساء يوم الاثنين.وبعد قضاء الغالبية العظمى من وقت الرحلة الإجمالي البالغ 17 ساعة، وجد الركاب أنفسهم يهبطون في أستراليا، وأكدت أكدت أنها ستقوم بتوفير البدائل للركاب مع توفير الإقامة لهم في أستراليا حتى رحلتهم المقبلة.