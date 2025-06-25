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منوعات
مفاجأة غير متوقعة... ماذا حدث لركاب رحلة جوية بعد 15 ساعة من الطيران؟
Lebanon 24
25-06-2025
|
00:41
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فوجئ ركاب طائرة تابعة لشركة "كانتاس" (Qantas Airways) التي كانت في طريقها من مدينة "برث"
الأسترالية
إلى
العاصمة الفرنسية
"
باريس
"، بالعودة إلى
أستراليا
بعد أن قضوا أكثر من 15 ساعة في الجو دون الوصول إلى وجهتهم.
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وجاء ذلك بعدما تم إغلاق المجال الجوي في أجزاء من منطقة
الشرق الأوسط
، إثر الهجوم الصاروخي
الإيراني
على قاعدة أميركية في قطر مساء يوم الاثنين.
وبعد قضاء الغالبية العظمى من وقت الرحلة الإجمالي البالغ 17 ساعة، وجد الركاب أنفسهم يهبطون في أستراليا، وأكدت
شركة الطيران
أكدت أنها ستقوم بتوفير البدائل للركاب مع توفير الإقامة لهم في أستراليا حتى رحلتهم المقبلة.
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