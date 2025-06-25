في هذا البلد... موجة حر غير مسبوقة تضرب المدن الكبرى!

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تعرض عشرات الملايين من الأشخاص في مدن كبرى بشمال لدرجات حرارة قياسية مرتفعة، يوم الثلاثاء الماضي، الذي كان يُتوقع أن يكون ذروة موجة الطقس الحار التي اجتاحت البلاد منذ نهاية الأسبوع الماضي.وفقًا لتوقعات هيئة ، كانت درجات الحرارة في وبوسطن مرشحة للوصول إلى 101 درجة فهرنهايت (أي حوالي 38 درجة مئوية)، وهو ما يتجاوز الأرقام القياسية السابقة بمقدار ست درجات.ويتسبب الحر الشديد في اضطرابات لحركة النقل العام في جميع أنحاء الشرقي، وفق " ".وفي ، اضطر السكان الراغبون في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية إلى تحمّل درجات الحرارة المرتفعة.أورافيك من ، إنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اليوم الأربعاء.