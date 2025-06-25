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في هذا البلد... موجة حر غير مسبوقة تضرب المدن الكبرى!

Lebanon 24
25-06-2025 | 02:12
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تعرض عشرات الملايين من الأشخاص في مدن كبرى بشمال شرق الولايات المتحدة لدرجات حرارة قياسية مرتفعة، يوم الثلاثاء الماضي، الذي كان يُتوقع أن يكون ذروة موجة الطقس الحار التي اجتاحت البلاد منذ نهاية الأسبوع الماضي.
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وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، كانت درجات الحرارة في واشنطن وبوسطن مرشحة للوصول إلى 101 درجة فهرنهايت (أي حوالي 38 درجة مئوية)، وهو ما يتجاوز الأرقام القياسية السابقة بمقدار ست درجات.

ويتسبب الحر الشديد في اضطرابات لحركة النقل العام في جميع أنحاء الشمال الشرقي، وفق "رويترز".

وفي مدينة نيويورك، اضطر السكان الراغبون في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية إلى تحمّل درجات الحرارة المرتفعة.

وقال بوب أورافيك من هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اليوم الأربعاء.
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