تركوا جثته داخلها.. مقتل سائق سيارة أجرة بطريقة مروعة!

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لقي سائق سيارة أجرة في مصرعه بطريقة مروعة، عندما قتله راكبان نحراً وسرقا سيارته، مصدر إعالة عائلته وأطفاله الثمانية.وكان الرجل يقود سيارته في البصرة، جنوب العراق، عندما توقف لنقل راكبين من منطقة وسط المدينة.وخلال الرحلة، باغت الراكبان، سائق السيارة بسكين، واعتديا عليه بوحشية عبر طعنه في بطنه ونحر رقبته، قبل سرقة السيارة ومغادرة المكان بعد ترك الجثة فيها، وفق موقع "الجبال" الإخباري المحلي.وعُثر على السائق مقتولاً في منطقة قريبة من ناحية سفوان في محافظة البصرة، بعد أن بدأت عمليات بحث عنه عقب انقطاع اتصال عائلته الكبيرة به.وحضرت الشرطة وسيارة إسعاف للمكان، ليتم نقل الجثمان إلى دائرة الطب العدلي، ضمن التحقيق في الجريمة المروعة لتحديد هوية المتورطين بها.وتحقق الشرطة للتأكد من معلومات شهود العيان حول تفاصيل الجريمة، من عدد الركاب إلى مكان استقلالهم لسيارة الضحية، بجانب الاستعانة بكاميرات مراقبة بهدف كشف ملابسات الجريمة.