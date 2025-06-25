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ادعى امتلاكه "قدرات خارقة".. هذا ما فعله مشعوذ بضحاياه

Lebanon 24
25-06-2025 | 08:51
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أصدرت محكمة الأبيض في الجزائر في حكما بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري، بحق رجل يبلغ من العمر 52 عاما، بعد إدانته بتهم النصب والاحتيال عن طريق الشعوذة، وممارسة مهنة العرافة، وحيازة صور لأشخاص دون علمهم.
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وأفاد بيان لمصالح الأمن أن فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة منطقة الأبيض سيدي الشيخ، تمكنت من ضبط المتهم، على خلفية معلومات تفيد بقيامه بأعمال سحر وشعوذة داخل منزله الواقع بالمنطقة نفسها.

وبعد الحصول على إذن قضائي، داهمت الشرطة الجزائرية منزل المشتبه فيه، لتكتشف المفاجأة الصادمة، حيث ضبطت مجموعة من الكتب المتعلقة بالسحر والطلاسم، إضافة إلى صور وملابس مستعملة تعود لأشخاص، يُعتقد أنها استُخدمت في طقوس الشعوذة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يستغل حاجة ضحاياه ويقنعهم بامتلاكه قدرات خارقة، مستخدماً في ذلك الحروز والطلاسم كوسيلة للإيقاع بهم والنصب عليهم.

وعقب استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، أُنجز ملف قضائي أحيل إلي وكيل الجمهورية لدى محكمة الأبيض، الذي أمر بإيداع المتهم السجن لقضاء عقوبته.
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