حادثة غرق تودي بحياة شابين في مصر

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لقى شابان مصرعهما غرقًا، مساء اليوم، الأربعاء، فى ترعة تابعة لمشروع توشكى جنوب الوادى بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان في مصر، وتم انتشال الجثث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، إخطارًا يفيد بتعرض شابين للغرق فى ترعة تابعة لمشروع توشكى بالقرب من الكيلو 25 بمنطقة توشكى جنوب الوادى التابعة لمدينة أبوسمبل السياحى جنوب أسوان.وتبين من التحريات الأولية، أن الجثث لشابين هم وحيد أبو المجد، 18 سنة، 17 سنة، من قرية الترامسة بمحافظة قنا، وأنهم أثناء السباحة فى الترعة جرفهم إلى منطقة عميقة لعدم إجادته السباحة، تم انتشال الجثت ونقلها إلى مشرحة أسوان الرئيسية تحت تصرف ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. (اليوم السابع)