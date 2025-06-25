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رجل يطعن طفليه حتى الموت
Lebanon 24
25-06-2025
|
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تباشر
النيابة العامة
بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية في مصر، التحقيق مع المتهم بقتل نجليه طعنا بسكين بقرية قويسنا البلد التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.
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تجرد عاطل من مشاعر الإنسانية وذلك عندما قام بقتل نجليه الصغار بقرية قويسنا البلد التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية طعنا بالسكين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت
النيابة
العامة لمباشرة التحقيقات.
على الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قويسنا، وتبين أن وراء الجريمة والد الطفلين، الذى انهال عليهما طعنًا بسلاح أبيض، ثم فر هارب بعد ارتكاب جريمته البشعة، على الفور قرر
اللواء أحمد
خيرى مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم جمال
عبد العظيم
رئيس مباحث مركز قويسنا، تمكن الفريق من ضبط المتهم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)
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