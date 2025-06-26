Advertisement

منوعات

مخطط مريب في ديزني لاند.. إحباط زفاف وهمي لاستدراج 100 طفل (صور)

Lebanon 24
26-06-2025 | 00:22
A-
A+
Doc-P-1382792-638865196989613176.png
Doc-P-1382792-638865196989613176.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت تحقيقات فرنسية-بريطانية عن مخطط صادم قاده اللندني جاسكارن – المعروف باسم "جاكي" (39 عامًا)، لإقامة حفل زفاف وهمي في قلعة "الجميلة النائمة" بديزني لاند باريس، بهدف استدراج مئة طفل تتراوح أعمارهم بين خمس وتسع سنوات.
Advertisement

دفع جاكي أكثر من 111 ألف جنيه إسترليني لتأجير الموقع الفاخر وتأمين موسيقيين وكعكة وكراسي تُلائم مئات "الضيوف"، في إطار فعالية وُصفت بأنها "بروفة زفاف راقية". الإعلان المُستخدم للتجنيد ظهر على فيسبوك، عارضًا مكافأة قدرها 200 يورو لكل طفل مع شرط "السرية المطلقة" و"الالتزام بالتصفيق والجلوس وقت الطلب".

الإعلان نشرته امرأة تُدعى كريستيل كا، تقدّم نفسها بوصفها "ممثلة ومقدّمة تلفزيونية" وتدير شركة علاقات عامة، من دون أن تُعرف طبيعة علاقتها بالمنظم الرئيس. كما وفر العرض حافلات خاصة لنقل الأطفال من وسط باريس إلى المنتجع، مع إلزامهم بارتداء ملابس سهرة رسمية.

السلطات الفرنسية أوقفت جاكي قبل تنفيذ المخطط، مستندة إلى تاريخه الجنائي؛ إذ سبق أن حُكم عليه بالسجن أربع سنوات عام 2016 لإدانته بإعداد واعتداء جنسي على فتاتين في الخامسة عشرة. التحقيقات ما زالت جارية لتحديد شبكة المتورطين ومسؤولية الوسطاء، فيما تواجه إدارة ديزني لاند انتقادات حادة بعد تأجير جزء من المنتجع لهذا الحدث "المريب".
وقال الادعاء الفرنسي الليلة الماضية إن جاكي متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة وغسل الأموال وسرقة الهوية. 

وبحسب مصادر في الشرطة في باريس، استأجر جاكي، الذي انتحل صفة "العريس" البالغ من العمر 22 عامًا، خبراء مكياج محترفين لإخفاء مظهره.

في العام الماضي، نظم جنازة مزيفة غامضة بتابوت فارغ، حتى أنه استأجر أشخاصًا إضافيين كمعزين في كنيسة لندن الشهيرة في برومبتون رود، نايتسبريدج.

وكان مرتكب الجرائم الجنسية أيضًا وراء حدث غريب مماثل في عام 2023 عندما تم تصوير مشهد مزيف على السجادة الحمراء في ويست إند في لندن مع 90 طفلاً وعشرات المراهقين الإضافيين الذين تم توظيفهم لتوفير حشد للتصوير. (Daily Mail)
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء أرمينيا: إحباط مخطط للاستيلاء على السلطة
lebanon 24
26/06/2025 17:04:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إحباط مخطط تجسس إيراني داخل إسرائيل.. من المستهدف؟
lebanon 24
26/06/2025 17:04:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق مدينة صور من جديد
lebanon 24
26/06/2025 17:04:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بالدموع.. فنانة شهيرة تحتفل بزفاف أولى بناتها (صور)
lebanon 24
26/06/2025 17:04:06 Lebanon 24 Lebanon 24

منوعات

صور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:53 | 2025-06-26
04:38 | 2025-06-26
04:10 | 2025-06-26
04:02 | 2025-06-26
03:27 | 2025-06-26
02:53 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24