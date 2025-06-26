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منوعات
مخطط مريب في ديزني لاند.. إحباط زفاف وهمي لاستدراج 100 طفل (صور)
Lebanon 24
26-06-2025
|
00:22
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كشفت تحقيقات فرنسية-بريطانية عن مخطط صادم قاده اللندني جاسكارن – المعروف باسم "جاكي" (39 عامًا)، لإقامة حفل زفاف وهمي في قلعة "الجميلة النائمة" بديزني لاند
باريس
، بهدف استدراج مئة طفل تتراوح أعمارهم بين خمس وتسع سنوات.
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دفع جاكي أكثر من 111 ألف جنيه إسترليني لتأجير الموقع الفاخر وتأمين موسيقيين وكعكة وكراسي تُلائم مئات "الضيوف"، في إطار فعالية وُصفت بأنها "بروفة زفاف راقية". الإعلان المُستخدم للتجنيد ظهر على
فيسبوك
، عارضًا مكافأة قدرها 200
يورو
لكل طفل مع شرط "السرية المطلقة" و"الالتزام بالتصفيق والجلوس وقت الطلب".
الإعلان نشرته امرأة تُدعى كريستيل كا، تقدّم نفسها بوصفها "ممثلة ومقدّمة تلفزيونية" وتدير شركة علاقات عامة، من دون أن تُعرف طبيعة علاقتها بالمنظم الرئيس. كما وفر
العرض
حافلات خاصة لنقل الأطفال من
وسط باريس
إلى المنتجع، مع إلزامهم بارتداء ملابس سهرة رسمية.
السلطات الفرنسية
أوقفت جاكي قبل تنفيذ المخطط، مستندة إلى تاريخه الجنائي؛ إذ سبق أن حُكم عليه بالسجن أربع سنوات عام 2016 لإدانته بإعداد واعتداء جنسي على فتاتين في الخامسة عشرة. التحقيقات ما زالت جارية لتحديد شبكة المتورطين ومسؤولية الوسطاء، فيما تواجه إدارة
ديزني
لاند انتقادات حادة بعد تأجير جزء من المنتجع لهذا الحدث "المريب".
وقال الادعاء الفرنسي الليلة الماضية إن جاكي متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة وغسل الأموال وسرقة الهوية.
وبحسب مصادر في الشرطة في باريس، استأجر جاكي، الذي انتحل صفة "العريس" البالغ من العمر 22 عامًا، خبراء مكياج محترفين لإخفاء مظهره.
في العام الماضي، نظم جنازة مزيفة غامضة بتابوت فارغ، حتى أنه استأجر أشخاصًا إضافيين كمعزين في
كنيسة
لندن
الشهيرة في برومبتون رود، نايتسبريدج.
وكان مرتكب الجرائم الجنسية أيضًا وراء حدث غريب مماثل في عام 2023 عندما تم تصوير مشهد مزيف على السجادة الحمراء في
ويست
إند في لندن مع 90 طفلاً وعشرات المراهقين الإضافيين الذين تم توظيفهم لتوفير حشد للتصوير. (Daily Mail)
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