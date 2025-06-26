مخطط مريب في ديزني لاند.. إحباط زفاف وهمي لاستدراج 100 طفل (صور)

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دفع جاكي أكثر من 111 ألف جنيه إسترليني لتأجير الموقع الفاخر وتأمين موسيقيين وكعكة وكراسي تُلائم مئات "الضيوف"، في إطار فعالية وُصفت بأنها "بروفة زفاف راقية". الإعلان المُستخدم للتجنيد ظهر على ، عارضًا مكافأة قدرها 200 لكل طفل مع شرط "السرية المطلقة" و"الالتزام بالتصفيق والجلوس وقت الطلب".الإعلان نشرته امرأة تُدعى كريستيل كا، تقدّم نفسها بوصفها "ممثلة ومقدّمة تلفزيونية" وتدير شركة علاقات عامة، من دون أن تُعرف طبيعة علاقتها بالمنظم الرئيس. كما وفر حافلات خاصة لنقل الأطفال من إلى المنتجع، مع إلزامهم بارتداء ملابس سهرة رسمية.أوقفت جاكي قبل تنفيذ المخطط، مستندة إلى تاريخه الجنائي؛ إذ سبق أن حُكم عليه بالسجن أربع سنوات عام 2016 لإدانته بإعداد واعتداء جنسي على فتاتين في الخامسة عشرة. التحقيقات ما زالت جارية لتحديد شبكة المتورطين ومسؤولية الوسطاء، فيما تواجه إدارة لاند انتقادات حادة بعد تأجير جزء من المنتجع لهذا الحدث "المريب".