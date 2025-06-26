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صاعقة تنهي شهر العسل.. وفاة شاب في حادث "نادر وغريب"

Lebanon 24
26-06-2025 | 02:39
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تحول شهر العسل إلى مأساة مروعة لزوجين أميركيين بعد أن لقي الزوج حتفه إثر إصابته بصاعقة برق أثناء وقوفه على أحد شواطئ ولاية فلوريدا، رغم أن العاصفة كانت لا تزال على بُعد أميال من الموقع.
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الحادث وقع يوم الجمعة الماضي في مقاطعة فولوسيا، حين كان الرجل البالغ من العمر 29 عامًا، والقادم من ولاية كولورادو، يستمتع بالمياه الضحلة برفقة زوجته، قبل أن تضربه الصاعقة فجأة وهو في مياه لم تتجاوز كاحليه.

ووفقًا لتامي مالفورس، مديرة إدارة سلامة الشواطئ بالمقاطعة، نُقل الضحية على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات المحلية، حيث فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بإصابته البالغة.

مالفورس وصفت الحادث بأنه "استثنائي ونادر"، مشيرة إلى أن العاصفة الرعدية كانت لا تزال بعيدة عند وقوع الضربة، مما يسلط الضوء على الخطر الكامن حتى في الأجواء التي تبدو آمنة نسبيًا. (روسيا اليوم)

 







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