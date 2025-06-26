أغلى حفلات الزفاف.. زفاف بيزوس وسانشيز ينطلق اليوم وهذه أهم التفاصيل

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وصل الملياردير جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز إلى مدينة البندقية ، الأربعاء، في أجواء مشبعة بالخصوصية والترقب، استعدادًا لحفل زفافهما الفاخر المرتقب. وقد رصدتهما عدسات المصورين وهما يخرجان من مروحية خاصة ويتوجهان إلى تاكسي مائي، في مشهد يعكس فخامة الحدث المنتظر.حتى الآن، لا تزال تفاصيل الزفاف، الذي يمتد على مدى ثلاثة أيام بين 26 و28 حزيران، طي الكتمان الشديد، حيث يُقال إن حتى أبرز المدعوين لا يعرفون الموقع الدقيق لإقامة الحفل، الذي يشرف على تنظيمه الشهير لانزا وباوتشينا، المعروفان بتحويل قناة البندقية الكبرى إلى سجادة حمراء في حفل زفاف وأمل .رغم الحذر الإعلامي، تسربت بعض الأسماء اللامعة على قائمة الضيوف، من بينهم: كيم كارداشيان، كريس جينر، إيفانكا ، جاريد كوشنر، أوبرا وينفري، بيل غيتس، كاتي ، إلتون جون، ميك جاغر، جيسيكا ألبا، والمصمم جوناثان أندرسون، المدير الإبداعي لأزياء Dior الرجالية.في بادرة لافتة، طلب الثنائي من ضيوفهما عدم إحضار هدايا، مشيرين إلى أن أي مبادرة كريمة يمكن توجيهها كتبرع لعدة مبادرات محلية في البندقية، منها مكتب اليونسكو، برنامج كوريلا البيئي، وجامعة البندقية الدولية، في إشارة واضحة إلى محاولة كسب ودّ سكان المدينة، الذين أعرب بعضهم عن امتعاضهم من الحدث.إحدى المفاجآت كانت شكل دعوة الزفاف، التي تميزت بتصميم غير تقليدي، استخدم فيه خط مائل "حزين" وزُينت برموز مثل الحمام، الشُهب، الفراشات، وجسر ريالتو، ما أضفى عليها طابعًا فنيًا طريفًا. الدعوات وصلت مرفقة بأطباق خزفية من توقيع Dior، مطبوعة بثلاث بيضات وردية اللون، مما يعكس تداخل الذوق الفني بالترف العصري.في خطوة باتت رائجة في حفلات الزفاف الفاخرة، أُرسلت إلى الضيوف لوحات إرشادية حول أزياء كل ليلة من الزفاف، متضمنة أمثلة للإلهام، لتفادي أي خروقات للذوق العام أو للطابع العام للحفل. هذا التقليد الفاخر سبق أن استخدمه أنانت أمباني وراديكا ميرشانت في زفافهما الأسطوري عام 2024.وصل معظم الضيوف الـ200، من المشاهير وكبار الشخصيات إلى البندقية يوم أمس الأربعاء، ويقيمون في أحد الفنادق الفاخرة الخمسة في البندقية، إيطاليا، بما في ذلك فندق "أمان"، حيث يقيم مالك "أمازون" وسانشيز، بالإضافة إلى فندق "سانت ريجيس"، حيث يُشاع أن بيل غيتس سيقيم هناك. وتشمل الفنادق الأخرى: فندق "سيبرياني" الأنيق، وقصر "غريتي"، وفندق "دانييلي".وتم بناء رصيف خاص في فندق "أمان" يتضمن خيمةً لخصوصية الضيوف. ويُشاع على طول القنوات أن فنادق أخرى لديها أيضاً منشآت خاصة لراحة ضيوف حفلات الزفاف.يُشاع أن احتفالات الافتتاح ستُقام في فيلا بجزيرة سان جيوفاني إيفانجليستا الصغيرة، كما يُقال بأن الفعاليات ستُقام في سان جورجيو ماجوري في مؤسسة "تشيني" التي استضافت مناسبات كبرى مثل قمم G7، وكنيسة ديل أورتو، وترسانة البندقية، وهي مجموعة من أحواض بناء السفن ومستودعات الأسلحة السابقة في شمال البندقية، تُعرف باسم "الترسانة" (سكولا غراندي ديلا ميزيريكورديا) وتعود إلى القرن السادس عشر، في موقع عريق يتميّز بموقع مائي يصعب الوصول إليه برّاً عند رفع الجسور المؤدية إليه، ما يوفر درجة عالية من الخصوصية.التكلفة الإجمالية للحفل تُقدّر بحوالى 55 مليون دولار، ما يجعله من بين أغلى حفلات الزفاف التي شهدتها إيطاليا في السنوات الأخيرة.وأفادت تقارير بأن نحو 90 طائرة خاصة ستهبط في مطارات فينيسيا وتريفيزو وفيرونا خلال أيام الاحتفال.ويُعتقد أنه تم حجز نحو 30 من أفخم القوارب المائية، بينما أكدت جمعية قوارب الجندول جاهزيتها الكاملة للحدث، أما يخت بيزوس الفاخر "Koru" الذي يبلغ ثمنه 500 مليون دولار، ويُرافقه اليخت الأصغر "L’Abeona"، فكلاهما في البحر الأدرياتيكي.يعتمد الثنائي على نحو 80% من المورّدين المحليين، منهم مخبز "روزا سالفا"، أقدم محل حلويات في البندقية، الذي كُلف بإعداد نحو 200 حقيبة من الهدايا. وأكد مصمّم الزجاج الشهير "Laguna B" مشاركته في تصميم هدايا خاصة، من دون التفاصيل.قررت سانشيز أن تُخفيه حتى يوم الحفل. لكن من المعروف أنها من المُخلِصات لدار الأزياء Dolce & Gabbana. وهناك ترجيحات بأن دار الأزياء Oscar de la Renta قد تكون أيضاً من بين الخيارات، خصوصاً بعد أن ارتدت سانشيز فستاناً خاصاً من تصميمها في أول ظهور لها مع بيزوس عام 2024. (لها)