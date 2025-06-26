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منوعات
حالة شغب نادرة... راكبة تدخل بنوبة غضب على متن الطائرة لهذا السبب!
Lebanon 24
26-06-2025
|
08:53
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ضطرت طائرة تابعة للناقل الروسي "أيروفلوت" إلى التعامل مع حالة شغب جوي نادرة، بعد أن دخلت إحدى الراكبات في نوبة غضب حادة خلال رحلة من مدينة سان
بطرسبورغ
إلى شرم الشيخ
المصرية
، مطالبة بنقلها إلى درجة رجال الأعمال رغم عدم امتلاكها تذكرة تخولها ذلك.
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وشهدت الرحلة توتراً متصاعداً عندما تقدمت راكبة إلى طاقم الضيافة مطالبة بترقية مقعدها، متذرعة بحاجتها للراحة بعد يوم عمل مرهق، بحسب صحيفة "مترو".
ورغم محاولات الطاقم تهدئتها بلطف وشرح السياسة المعتمدة
على متن الطائرة
، إلا أن الراكبة لم تستجب، وبدأت في رفع صوتها بطريقة أربكت بقية الركاب.
وفي مشهد مؤسف، صعّدت السيدة من حدة تصرفاتها، معربة عن انزعاجها الجسدي والنفسي، وبدأت في تهديد طاقم الطائرة بفتح مخرج الطوارئ.
الأمر الذي اعتبره الطاقم تهديداً مباشراً لأمن وسلامة الركاب، ما دفعهم إلى طلب تدخل من بعض المسافرين لاحتواء الموقف بشكل عاجل.
ولحسن الحظ استجاب اثنان من الركاب للنداء، وتمكنا من تهدئة السيدة وإعادتها إلى مقعدها في مؤخرة الطائرة تحت رقابة الطاقم، وبمجرد هبوط الطائرة في
مطار شرم الشيخ
، جرى تسليم الراكبة للجهات الأمنية المختصة دون وقوع إصابات أو أضرار.
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