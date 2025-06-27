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منوعات
مجرم خنق وقطّع 8 رجال ونساء.. عقوبة الإعدام تعود إلى اليابان
Lebanon 24
27-06-2025
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00:05
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أعدمت
اليابان
، اليوم الجمعة، رجلا قتل تسعة أشخاص بعد تواصله معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أول تطبيق لعقوبة الإعدام في البلاد منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
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كان قد حُكم على
تاكاهيرو
شيرايشي بالإعدام لخنقه وتقطيعه ثماني نساء ورجلا واحدا في شقته بمدينة زاما في كاناجاوا بالقرب من
طوكيو
في عام 2017. ولُقب بـ"قاتل
تويتر
" لأنه تواصل مع ضحاياه عبر المنصة التي أصبحت تحمل اسم "إكس".
وقال وزير العدل الياباني كيسوكي سوزوكي، الذي أجاز إعدام شيرايشي
شنقا
، إنه اتخذ القرار بعد فحص متأن مع الأخذ في الاعتبار دافع المدان "الأناني للغاية" لارتكاب الجرائم التي "تسببت بصدمة كبيرة وقلق للمجتمع". (ارم)
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