مجرم خنق وقطّع 8 رجال ونساء.. عقوبة الإعدام تعود إلى اليابان

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أعدمت ، اليوم الجمعة، رجلا قتل تسعة أشخاص بعد تواصله معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أول تطبيق لعقوبة الإعدام في البلاد منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.كان قد حُكم على شيرايشي بالإعدام لخنقه وتقطيعه ثماني نساء ورجلا واحدا في شقته بمدينة زاما في كاناجاوا بالقرب من في عام 2017. ولُقب بـ"قاتل " لأنه تواصل مع ضحاياه عبر المنصة التي أصبحت تحمل اسم "إكس".وقال وزير العدل الياباني كيسوكي سوزوكي، الذي أجاز إعدام شيرايشي ، إنه اتخذ القرار بعد فحص متأن مع الأخذ في الاعتبار دافع المدان "الأناني للغاية" لارتكاب الجرائم التي "تسببت بصدمة كبيرة وقلق للمجتمع". (ارم)