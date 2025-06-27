سر اللون الأزرق المصري… العلماء يعيدون اكتشاف صبغة الفراعنة بعد آلاف السنين (صور)

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في دراسة حديثة نُشرت في مجلة NPJ Heritage Science، كشف الباحثون أنهم نجحوا في ابتكار 12 وصفة مختلفة لإنتاج الصبغة التي عرفها الفراعنة منذ آلاف السنين، مستخدمين تركيبات متنوعة من النحاس، ورمل الكوارتز، والملاكيت، وكربونات الصوديوم، مع تسخينها إلى درجات حرارة وصلت إلى 1000 درجة مئوية.هذا الإنجاز العلمي لم يكن مجرد تجربة مخبرية، بل محاولة لفهم أسرار تكنولوجية قديمة ضاعت بمرور الزمن، لا سيما بعد انقطاع استخدامها في العصور الوسطى. واستخدم الفريق تقنيات تحليل متطورة كـحيود الأشعة السينية وطيف رامان، وقارن النتائج بصبغات حديثة وأثرية محفوظة في متاحف عالمية، مثل متحف التاريخ الطبيعي في وسط .أظهرت النتائج أن الأزرق المصري ليس لونًا ثابتًا بل تركيبة معقدة، تتغيّر خصائصها حسب مدة التسخين وطريقة التبريد. وقال جون ماكلوي، أحد مؤلفي الدراسة: "فوجئنا بأن الجزيئات لم تكن متجانسة، ومع ذلك، أنتجت ألوانًا نابضة بالحياة، رغم أن بعضها لم يحتوي إلا على 50% من المكونات الزرقاء."ويُعتقد أن المعالجة الطويلة والتبريد البطيء هما العاملان الرئيسيان في الوصول إلى أكثر الدرجات نقاءً وصفاءً من اللون الأزرق.