26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
سر اللون الأزرق المصري… العلماء يعيدون اكتشاف صبغة الفراعنة بعد آلاف السنين (صور)
Lebanon 24
27-06-2025
|
00:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
قبل أن يُلهم اللون الأزرق أعمال عظماء مثل بيكاسو ومايلز ديفيس وجوني ميتشل، كان هذا اللون رمزًا للجمال والروحانية لدى قدماء المصريين، الذين زينوا به جدران المقابر والتماثيل والتحف. واليوم، يعود هذا اللون إلى الضوء من جديد، بعد أن تمكن باحثون من جامعة ولاية
واشنطن
وشركاء من مؤسسات بحثية أميركية مرموقة من إعادة تصنيع "الأزرق المصري"، أقدم صبغة صناعية معروفة في التاريخ.
Advertisement
في دراسة حديثة نُشرت في مجلة NPJ Heritage Science، كشف الباحثون أنهم نجحوا في ابتكار 12 وصفة مختلفة لإنتاج الصبغة التي عرفها الفراعنة منذ آلاف السنين، مستخدمين تركيبات متنوعة من النحاس، ورمل الكوارتز، والملاكيت، وكربونات الصوديوم، مع تسخينها إلى درجات حرارة وصلت إلى 1000 درجة مئوية.
هذا الإنجاز العلمي لم يكن مجرد تجربة مخبرية، بل محاولة لفهم أسرار تكنولوجية قديمة ضاعت بمرور الزمن، لا سيما بعد انقطاع استخدامها في العصور الوسطى. واستخدم الفريق تقنيات تحليل متطورة كـحيود الأشعة السينية وطيف رامان، وقارن النتائج بصبغات حديثة وأثرية محفوظة في متاحف عالمية، مثل متحف التاريخ الطبيعي في وسط
أفريقيا
.
أظهرت النتائج أن الأزرق المصري ليس لونًا ثابتًا بل تركيبة معقدة، تتغيّر خصائصها حسب مدة التسخين وطريقة التبريد. وقال
البروفيسور
جون ماكلوي، أحد مؤلفي الدراسة: "فوجئنا بأن الجزيئات لم تكن متجانسة، ومع ذلك، أنتجت ألوانًا نابضة بالحياة، رغم أن بعضها لم يحتوي إلا على 50% من المكونات الزرقاء."
ويُعتقد أن المعالجة الطويلة والتبريد البطيء هما العاملان الرئيسيان في الوصول إلى أكثر الدرجات نقاءً وصفاءً من اللون الأزرق.
بدأ المشروع، بحسب ماكلوي، كنشاط بسيط لإعداد مواد تعليمية، لكنه تطور إلى دراسة علمية كاملة بفضل تجدد الاهتمام العالمي باللون الأزرق المصري، والفضول لمعرفة كيف استطاعت الحضارات القديمة الوصول إلى هذه التقنية.
ويُعرض الآن جزء من هذه العينات ضمن معرض "قصص نحتفظ بها" في متحف التاريخ الطبيعي بوسط
القاهرة
، على أن يُصبح هذا الإنجاز جزءًا من المعرض الدائم "مصر على ضفاف النيل" المرتقب افتتاحه في أواخر عام 2026.
بفضل التعاون بين التكنولوجيا الحديثة وفضول
العلم
، تمكّن الباحثون من إعادة إحياء أحد أعظم أسرار الحضارة
المصرية
القديمة، مثبتين أن الألوان لا تبهت بمرور الزمن... بل قد تعود لتُدهشنا من جديد.
مواضيع ذات صلة
من "لعنة الفراعنة" إلى أملٍ طبي: فطرٌ قاتل يتحوّل إلى علاجٍ واعد للسرطان
Lebanon 24
من "لعنة الفراعنة" إلى أملٍ طبي: فطرٌ قاتل يتحوّل إلى علاجٍ واعد للسرطان
27/06/2025 09:14:59
27/06/2025 09:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 15 عامًا... اكتشاف بركان مريخي خفي (صور)
Lebanon 24
بعد 15 عامًا... اكتشاف بركان مريخي خفي (صور)
27/06/2025 09:14:59
27/06/2025 09:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأردني: سقوط مسيّرة محملة بالمتفجرات في منطقة الأزرق بعد أن "قصرت عن مداها"
Lebanon 24
الجيش الأردني: سقوط مسيّرة محملة بالمتفجرات في منطقة الأزرق بعد أن "قصرت عن مداها"
27/06/2025 09:14:59
27/06/2025 09:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في بحيرة بالبرازيل.. نفوق أسماك وحيوانات تصبح زرقاء اللون
Lebanon 24
في بحيرة بالبرازيل.. نفوق أسماك وحيوانات تصبح زرقاء اللون
27/06/2025 09:14:59
27/06/2025 09:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
منوعات
صور
تابع
قد يعجبك أيضاً
المخدرات في أقسى مراحلها عالميًا.. إليكم كم يبلغ عدد المتعاطين
Lebanon 24
المخدرات في أقسى مراحلها عالميًا.. إليكم كم يبلغ عدد المتعاطين
00:47 | 2025-06-27
27/06/2025 12:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت أسنانها على المسرح.. فنانة شهيرة تتعرّض لموقف لا يُنسى وهكذا تصرفت (فيديو)
Lebanon 24
فقدت أسنانها على المسرح.. فنانة شهيرة تتعرّض لموقف لا يُنسى وهكذا تصرفت (فيديو)
00:40 | 2025-06-27
27/06/2025 12:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مجرم خنق وقطّع 8 رجال ونساء.. عقوبة الإعدام تعود إلى اليابان
Lebanon 24
مجرم خنق وقطّع 8 رجال ونساء.. عقوبة الإعدام تعود إلى اليابان
00:05 | 2025-06-27
27/06/2025 12:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفها بـ"الأسوأ" على الهواء مباشرة.. مشادة كلامية بين وزير الدفاع الأميركي ومراسلة صحافية (فيديو)
Lebanon 24
وصفها بـ"الأسوأ" على الهواء مباشرة.. مشادة كلامية بين وزير الدفاع الأميركي ومراسلة صحافية (فيديو)
23:32 | 2025-06-26
26/06/2025 11:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة في هذا البلد.. صيد للأسماك يتحوّل إلى مأساة (فيديو)
Lebanon 24
كارثة في هذا البلد.. صيد للأسماك يتحوّل إلى مأساة (فيديو)
23:00 | 2025-06-26
26/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
Lebanon 24
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
03:53 | 2025-06-26
26/06/2025 03:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم شهرتها.. فنانة تتقدم لامتحانات البكالوريا! (صورة)
Lebanon 24
رغم شهرتها.. فنانة تتقدم لامتحانات البكالوريا! (صورة)
04:56 | 2025-06-26
26/06/2025 04:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
Lebanon 24
بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
08:19 | 2025-06-26
26/06/2025 08:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا توقّفت الحرب فجأة؟
Lebanon 24
لماذا توقّفت الحرب فجأة؟
13:00 | 2025-06-26
26/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّثت عن زوجها السابق... ماذا قالت زينة مكي عن نبيل خوري؟ (فيديو)
Lebanon 24
تحدّثت عن زوجها السابق... ماذا قالت زينة مكي عن نبيل خوري؟ (فيديو)
12:10 | 2025-06-26
26/06/2025 12:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
00:47 | 2025-06-27
المخدرات في أقسى مراحلها عالميًا.. إليكم كم يبلغ عدد المتعاطين
00:40 | 2025-06-27
فقدت أسنانها على المسرح.. فنانة شهيرة تتعرّض لموقف لا يُنسى وهكذا تصرفت (فيديو)
00:05 | 2025-06-27
مجرم خنق وقطّع 8 رجال ونساء.. عقوبة الإعدام تعود إلى اليابان
23:32 | 2025-06-26
وصفها بـ"الأسوأ" على الهواء مباشرة.. مشادة كلامية بين وزير الدفاع الأميركي ومراسلة صحافية (فيديو)
23:00 | 2025-06-26
كارثة في هذا البلد.. صيد للأسماك يتحوّل إلى مأساة (فيديو)
22:56 | 2025-06-26
برجك اليوم
فيديو
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
27/06/2025 09:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
27/06/2025 09:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
27/06/2025 09:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24