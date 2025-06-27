مأساة عائلية في مصر.. شقيق يقتل أخاه وابنه بدم بارد

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تمكنت بمديرية أمن قنا في مصر، من ضبط المتهم بقتل شقيقه ونجل شقيقه وإصابة جاره، بطلقات نارية على خلافات ميراث.كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من يفيد مصرع أب ونجله وإصابة جارهما، في مشاجرة نشبت مع شقيق الأب لخلافات على الميراث، في قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف قنا.تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى والمصاب يتلقى العلاج اللازم، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في الواقعة. (اليوم السابع)