خلاف منزلي يُودي بحياة طفلة على يد والدها

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن في مصر، إجراء التحريات لكشف ملابسات تسبب عامل في مصرع طفلته بإطلاق النار عليها، خلال محاولته إصابة زوجته، بمنطقة الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت التحقيق.ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع طفلة نتيجة إصابتها بطلق ناري في الهرم.بإجراء التحريات تبين أن عامل حاول إطلاق النار على زوجته، لخلافات أسرية، إلا أنه أصاب إبنته التي كانت بصحبة زوجته، لتلقى مصرعها في الحال.تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)