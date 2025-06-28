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منوعات
فيديو عراك بين إيراني وإسرائيلي في أستراليا.. ما صحته؟
Lebanon 24
28-06-2025
|
11:42
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تداولت حسابات على
مواقع التواصل الاجتماعي
مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر شجارًا بين مواطن إسرائيلي وآخر إيراني في
أستراليا
، في ظل التصعيد الجاري بين البلدين. الفيديو، الذي حقق أكثر من مليوني مشاهدة على منصة "إكس"، أُرفق بتعليق يقول: "المكان: أستراليا...
صهيوني
يتعرض لشاب إيراني، ولكن المفاجأة كانت بصاروخ باليستي من الشاب الإيراني!"
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غير أن هذا الوصف مضلل. فقد كشف تحقيق أجراه موقع CNN بالعربية أن المقطع لا علاقة له بأي مشادة بين إيراني وإسرائيلي، ولا يحمل أي دلالات سياسية أو قومية.
وأظهر التحليل أن الفيديو نفسه منشور منذ 5 حزيران 2025 على حسابات تهتم بـ"عراكات الشوارع" على إنستغرام، مرفق بتعليق محايد يقول: "رجل مسن يتلقى صفعة قوية من شاب". ولم يذكر الفيديو الأصلي أي صلة بإيران أو
إسرائيل
أو أستراليا.
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