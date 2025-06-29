اكتشاف 3 مقابر صخرية من عصر الفراعنة.. ومفاجآت داخلها! (صور)

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وأكد للمجلس الأعلى للآثار خالد، أن النتائج الأولية تشير إلى أن بعض هذه المقابر أُعيد استخدامها خلال عصر الدولة الوسطى، مما يعكس الاستمرارية التاريخية لأهمية مقبرة قبة الهوا كموقع دفن عبر العصور المختلفة.وأوضح خالد وفقا لمواقع محلية، أن هذا الكشف يُعد إضافة علمية مهمة، حيث يُلقي الضوء على فترة انتقالية حرجة بين نهاية الدولة القديمة وبداية عصر الانتقال الأول.وتُظهر الدراسات أن بعض المقابر التي تم حفرها في تلك الفترة كانت خالية من النقوش، ولكنها حافظت على الطابع المعماري وطقوس الدفن التقليدية، مما يدل على محدودية الإمكانات الاقتصادية آنذاك.ومن جانبه، أوضح رئيس قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للآثار محمد ، أن المقبرة الأولى خالية من النقوش والكتابات، وتحتوي على فناء خارجي عثر بداخله على بابين وهميين، ومائدتين للقرابين، وأوانٍ فخارية، وتوابيت في حالة سيئة، بالإضافة إلى هياكل عظمية.وعثرت البعثة داخل الفناء على بئر للدفن به توابيت خشبية متهالكة بداخلها هياكل عظمية وأوانٍ فخارية بعضها عليه نقوش هيراطيقية تعود لعصر الدولة القديمة.أما المقبرة الثانية فتقع غرب المقبرة الأولى، وهي أيضا خالية من النقوش، عُثر بداخلها على مائدتين للقرابين وأوانٍ فخارية تعود لعصر الدولة الوسطى.