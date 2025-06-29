خلافات أسرية تنتهي بمأساة.. وفاة شاب بعد تعرّضه للضرب من والده

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لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، متأثرا بإصابته بطعن آلة حادة على يد والده، إثر خلافات أسرية نشبت بينهما، منذ 5 أيام، في قرية دندرة التابعة لمركز قنا في مصر.تلقت بمديرية أمن قنا، إخطارًا من يفيد مصرع شاب في العشرينيات من عمره، متأثرا بإصابته، وذلك بعد طعنه بآلة حادة إثر مشاجرة نشبت مع والده منذ عدة أيام، كما أصيب شقيقه الآخر أيضا ويتلقى العلاج، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في الواقعة.تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولفظ شاب منهم أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى. (اليوم السابع)