Advertisement

منوعات

خلافات أسرية تنتهي بمأساة.. وفاة شاب بعد تعرّضه للضرب من والده

Lebanon 24
29-06-2025 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1384313-638868098368539185.jpg
Doc-P-1384313-638868098368539185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، متأثرا بإصابته بطعن آلة حادة على يد والده، إثر خلافات أسرية نشبت بينهما، منذ 5 أيام، في قرية دندرة التابعة لمركز قنا في مصر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب في العشرينيات من عمره، متأثرا بإصابته، وذلك بعد طعنه بآلة حادة إثر مشاجرة نشبت مع والده منذ عدة أيام، كما أصيب شقيقه الآخر أيضا ويتلقى العلاج، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في الواقعة.
Advertisement

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولفظ شاب منهم أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
خلافات أسرية تؤدي إلى طعن شقيقين على يد والدهما في مصر
lebanon 24
29/06/2025 19:29:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مشاجرة تنتهي بمأساة.. شاب يقتل شقيقه بالخطأ بسبب المخدرات
lebanon 24
29/06/2025 19:29:14 Lebanon 24 Lebanon 24
خلاف ينتهي بمقتل شاب على يد شقيقه في مصر
lebanon 24
29/06/2025 19:29:14 Lebanon 24 Lebanon 24
خلافات مالية تتحول إلى مأساة.. مقتل شاب على يد صديقه
lebanon 24
29/06/2025 19:29:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2025-06-29
07:35 | 2025-06-29
06:16 | 2025-06-29
03:00 | 2025-06-29
23:35 | 2025-06-28
23:00 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24