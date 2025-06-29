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منوعات
خلافات أسرية تنتهي بمأساة.. وفاة شاب بعد تعرّضه للضرب من والده
Lebanon 24
29-06-2025
|
09:30
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لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، متأثرا بإصابته بطعن آلة حادة على يد والده، إثر خلافات أسرية نشبت بينهما، منذ 5 أيام، في قرية دندرة التابعة لمركز قنا في مصر.
تلقت
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن قنا، إخطارًا من
غرفة العمليات
يفيد مصرع شاب في العشرينيات من عمره، متأثرا بإصابته، وذلك بعد طعنه بآلة حادة إثر مشاجرة نشبت مع والده منذ عدة أيام، كما أصيب شقيقه الآخر أيضا ويتلقى العلاج، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في الواقعة.
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تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولفظ شاب منهم أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى. (اليوم السابع)
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