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منوعات
خلافات مالية تتحول إلى مأساة.. مقتل شاب على يد صديقه
Lebanon 24
29-06-2025
|
12:00
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر، بالتصديق على رأي مفتي الديار
المصرية
، بمعاقبة تاجر خردة بالإعدام
شنقا
؛ لاتهامه بقتل صديقه إثر خلافات بينهما بمركز الحسينية.
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تعود أحداث القضية رقم 13673 لسنة 2024 جنايات مركز الحسينية، المقيدة برقم 3740 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت
النيابة العامة
إحالة المتهم "
حسن م
م ع" 36 عاما، تاجر خردة، مقيم بمركز الحسينية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "محمد ج" إثر خلافات مالية بينهما بمركز الحسينية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد
العزم
وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحا ابيض (مطواة قرن غزال)، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بالسلاح الأبيض محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته إثر خلافات مالية بينهما على النحو المبين بالتحقيقات. (اليوم السابع)
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