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منوعات
حادث مأساوي في القاهرة.. توقيف سائق دهس أسرة وهرب
Lebanon 24
29-06-2025
|
15:00
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كشفت الداخلية
المصرية
ملابسات ما تم تداوله بشأن واقعة تصادم بالقاهرة وفرار مرتكب الواقعة، بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لقسم شرطة
مدينة نصر
ثان بمديرية أمن
القاهرة
بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بدائرة القسم.
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بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (أحد الأشخاص وكريمته وحفيدته "متوفين") الطريق محل البلاغ اصطدمت بهم سيارة "تم التحفظ عليها – لاذ قائدها بالفرار تاركاً السيارة" نتج عن ذلك وفاتهم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة
قسم شرطة التجمع الخامس
– له معلومات جنائية) وتم ضبطه بمكان إختبائه بالإسكندرية، وبمواجهته علل هروبه من مكان الحادث خشية مسائلته قانونياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. (اليوم السابع)
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