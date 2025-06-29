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برجك اليوم

Lebanon 24
29-06-2025 | 22:54
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الحمل
هدوء يخيّم على يومك بعد فترة من التوتر. الأوضاع المالية مستقرة، وقد تبدأ التفكير جدياً في توفير المال لشراء شيء ثمين. اجتماعك مع الأصدقاء مساءً سيمنحك طاقة إيجابية.
الثور
تحتاج إلى الخروج من أجواء الروتين؛ نزهة مع الأصدقاء قد تعيد لك التوازن. تشعر بالارتياح في العمل، لكن لا تهمل أفراد عائلتك. انتبه لأي إشارات صحية غير معتادة، وزُر الطبيب إن استدعى الأمر.
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الجوزاء
تتحسن الأجواء المهنية بعد أن تجرؤ على المصارحة. زملاؤك متعاونون بشكل مفاجئ، لكن الضغط في العمل يسرق تركيزك من حياتك الشخصية. حاول التوفيق بين الجانبين قبل أن تفقد أحدهما.
السرطان
أخيرًا تبدأ الأمور بالوضوح، ونجاحك في العمل ينعكس على حالتك النفسية. حاول تخصيص وقت لعائلتك وتعويضهم عن غيابك في الفترات السابقة. استثمر في راحة بالك.
الأسد
تشعر أنك عالق في نفس النقطة رغم جهودك السابقة. لتجاوز ذلك، تحتاج إلى تطوير نفسك بشكل أكبر. على الصعيد العاطفي، علاقتك مع الشريك بحاجة إلى دفء واهتمام إضافي.
العذراء
بعض العثرات تظهر صباحًا، لكنك تنجح في تجاوزها مع نهاية اليوم. دعوة لحضور مناسبة اجتماعية قد تكون فرصة رائعة لكسر الروتين، فلا تتردد بالمشاركة.
الميزان
التذمر لن يغير واقعك في العمل، بل سيزيد الأمور تعقيدًا. حاول تبني نظرة أكثر إيجابية والتعامل بحكمة. علاقتك العاطفية تتطلب تعديلًا في سلوكك؛ فالشريك بدأ يفقد صبره.
العقرب
روتين العمل بدأ يؤثر على حالتك النفسية. خصص وقتًا لنشاطات مسلية أو نزهة مع الأصدقاء لتجديد طاقتك. في المقابل، تجد نفسك مثقلًا بطلبات الشريك، ما يزيد من ضغطك.
القوس
يوم حساس يجب فيه التريث قبل اتخاذ قرارات مصيرية. تباشير النجاح تلوح في الأفق، وقد تعود علاقات قديمة لحياتك، فتعامل معها بحذر وتعلم من دروس الماضي. مارس الرياضة لتفريغ التوتر.
الجدي
تفكيرك مشغول بمستقبلك، وهذا يدفعك لبذل المزيد من الجهد. تعامل بلطف مع زملائك، فهم مرآتك المهنية. اليوم هو وقتك لتكون بجانب صديق بحاجة للدعم؛ لا تتأخر عليه.
الدلو
يوم عادي يخلو من الأحداث المهمة، لكن خيبة أمل من بعض الأصدقاء قد تترك أثرًا في نفسك. لا تسمح للحزن بالسيطرة عليك، واستقبل العام الجديد بتفاؤل وخبر مفرح يلوح في الأفق.
الحوت
عليك أن تتحرر من هدر الوقت، فالمرحلة الحالية تتطلب تركيزًا لإنهاء التزاماتك. نصائح من أشخاص مقرّبين قد تكون المنقذ في لحظة الحيرة. لا تجعل القلق على أحد أفراد العائلة يعيقك عن أداء مهامك اليومية.
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