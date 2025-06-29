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أبلغوا عن طريق الخطأ بفوزهم باليانصيب بمبالغ مالية كبيرة.. سعادة زائفة عاشها الآلاف في هذا البلد

Lebanon 24
29-06-2025 | 23:30
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في حادث غريب، عاش الآلاف في النرويج لحظات من السعادة الزائفة، بعد إبلاغهم عن طريق الخطأ بفوزهم بمبالغ مالية كبيرة في سحب اليانصيب.
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وكان مصدر الخطأ "نورسك تيبينغ"، الشركة الحكومية التي تدير المسابقة، ودفعت الواقعة رئيستها التنفيذية للاستقالة.

وفي بيان صدر يوم الجمعة الماضي، قالت "نورسك تيبينغ": "تم إخطار آلاف العملاء بجوائز كبيرة بشكل غير صحيح".

وتتلقى الشركة مبالغ الجوائز باليورو من ألمانيا، ثم تُحوّل هذه المبالغ بعد ذلك إلى الكرونة النرويجية.

وأوضحت الشركة في بيانها: "أثناء عملية التحويل هذه حدث خطأ يدوي في كود بمحرك المسابقة. تم ضرب المبلغ في 100 بدلا من قسمته على 100".

وعرضت المبالغ الخاطئة على موقع الشركة الإلكتروني وتطبيقها على الهاتف المحمول، الجمعة، لكنها أزيلت لاحقا، بينما أكدت "نورسك تيبينغ" عدم وجود أي دفعات غير صحيحة.

وأثار هذا الخطأ انتقادات لاذعة من العملاء والجهات التنظيمية ووزير الثقافة النرويجي، وعقدت الشركة اجتماعا طارئا مع وزارة الثقافة، السبت، لشرح ملابسات الحادث.

ويوم الأحد أعلنت الرئيسة التنفيذية توني ساغستوين أنها ستتنحى عن منصبها الذي شغلته منذ أيلول 2023.

وقالت في بيان: "بصفتي مديرة كان من مسؤوليتي معالجة الأخطاء التي حدثت".

وذكر العديد من الفائزين لهيئة الإذاعة النرويجية، أنهم بدأوا بالاحتفال ووضعوا خططا لإنفاق الجوائز، قبل اكتشاف الخطأ.(سكاي نيوز)
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