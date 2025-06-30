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في الشارع.. زوج يُنهي حياة زوجته وشقيقتها

Lebanon 24
30-06-2025 | 16:00
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شهد مركز بني مزار بمحافظة المنيا، شمال الصعيد في مصر، جريمة قتل مروّعة راحت ضحيتها سيدتان، بعد أن أقدم زوج على إطلاق النار على زوجته وشقيقتها في الشارع العام، على خلفية خلافات أسرية متصاعدة بين الطرفين.
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وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بإطلاق نار في أحد شوارع بني مزار، حيث عُثر على جثتي السيدتين هامدتين، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بني مزار المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، تمهيدًا للكشف على الجثتين من قبل الطب الشرعي وتحديد أسباب الوفاة بشكل دقيق.

وبحسب مصادر أمنية وصحف محلية، لاذ المتهم بالفرار إلى جهة غير معلومة، فيما كثّفت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا جهودها لضبطه، مع تحرير محضر رسمي بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتُضاف هذه الجريمة إلى سلسلة حوادث العنف الأسري التي شهدتها مصر خلال عام 2025، من بينها حادثة راح ضحيتها زوجة في حي المجد بمدينة العبور الجديدة، بعد أن ألقى بها زوجها من الطابق الخامس أمام طفلتيهما، وحادثة أخرى في منطقة السلام بالقاهرة، ألقى خلالها زوج زوجته من الشرفة بسبب شكوكه بسلوكها، مما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة. (ارم نيوز)
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