لأول مرة في العالم العربي.. شوارع الإمارات تعزف الموسيقى!

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أطلقت للفنون الجميلة مشروع "الشارع الموسيقي"، الأول من نوعه في والدول العربية، والذي يمتد على مسافة 750 مترا، عند مدخل مدينة الفجيرة.ويمنح المشروع السائقين والركاب تجربة موسيقية استثنائية، حيث تعزف عجلات السيارات عندما تمر نغمات من المقطوعة الشهيرة للسيمفونية التاسعة للموسيقار العالمي .ويأتي هذا المشروع النوعي ضمن مبادرات الأكاديمية لتعزيز الفنون في الفضاء العام، ودمج الموسيقى في تفاصيل الحياة اليومية، بأسلوب مبتكر يعكس الطابع الثقافي والفني لإمارة الفجيرة.وقال الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة إن مشروع الشارع الموسيقي هو امتداد لرؤية الفجيرة في جعل الفنون جزءا من الحياة اليومية، وتقديم تجربة فريدة تلامس حواس الناس في أماكن غير تقليدية، ونحن نؤمن أن الموسيقى لغة عالمية قادرة على خلق لحظات استثنائية حتى أثناء قيادة السيارة.وأضاف أن هذا المشروع يربط الفن بالحياة ويجسد رسالة الأكاديمية في نشر الجمال والإبداع في كل زاوية من الإمارة، وخاصة في المجالات الفنية.من الجدير ذكره أن أول طريق موسيقي في العالم تم إنشاؤه في عام 2007، وقد انتشرت الفكرة لاحقا في دول أخرى مثل ، الدنمارك، ، وهولندا. (روسيا اليوم)