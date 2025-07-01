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منوعات
لأول مرة في العالم العربي.. شوارع الإمارات تعزف الموسيقى!
Lebanon 24
01-07-2025
|
01:07
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أطلقت
أكاديمية
الفجيرة
للفنون الجميلة مشروع "الشارع الموسيقي"، الأول من نوعه في
الإمارات
والدول العربية، والذي يمتد على مسافة 750 مترا، عند مدخل مدينة الفجيرة.
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ويمنح المشروع السائقين والركاب تجربة موسيقية استثنائية، حيث تعزف عجلات السيارات عندما تمر
على الطريق
نغمات من المقطوعة الشهيرة للسيمفونية التاسعة للموسيقار العالمي
بيتهوفن
.
ويأتي هذا المشروع النوعي ضمن مبادرات الأكاديمية لتعزيز الفنون في الفضاء العام، ودمج الموسيقى في تفاصيل الحياة اليومية، بأسلوب مبتكر يعكس الطابع الثقافي والفني لإمارة الفجيرة.
وقال
سعادة
علي عبيد
الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة إن مشروع الشارع الموسيقي هو امتداد لرؤية الفجيرة في جعل الفنون جزءا من الحياة اليومية، وتقديم تجربة فريدة تلامس حواس الناس في أماكن غير تقليدية، ونحن نؤمن أن الموسيقى لغة عالمية قادرة على خلق لحظات استثنائية حتى أثناء قيادة السيارة.
وأضاف أن هذا المشروع يربط الفن بالحياة ويجسد رسالة الأكاديمية في نشر الجمال والإبداع في كل زاوية من الإمارة، وخاصة في المجالات الفنية.
من الجدير ذكره أن أول طريق موسيقي في العالم تم إنشاؤه في
اليابان
عام 2007، وقد انتشرت الفكرة لاحقا في دول أخرى مثل
كوريا الجنوبية
، الدنمارك،
الولايات المتحدة
، وهولندا. (روسيا اليوم)
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