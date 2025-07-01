في عرض البحر.. أب قفز من سفينة ديزني لانقاذ ابنته (فيديو)

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وفق شهود ، كانت الفتاة تجلس على الطابق الرابع لالتقاط صورة، قبل أن تنزلق وتسقط في المياه. وعلى الفور، قفز والدها خلفها في محاولة لإنقاذها.شهود على الحادث وصفوا المشهد بأنه "مروع وجنوني"، حيث قال الراكب جار فرانز: "رأينا شيئين صغيرين في الماء، ولم نصدق ما يحدث". بينما أوضحت الراكبة جايل ميريك أنها كانت تلعب البينغو عندما لاحظت الضجة على السطح وشهدت عملية الإنقاذ المباشرة.وأكّدت شركة أن طاقم السفينة تصرّف بسرعة ومهارة، وتمكن من إنقاذ الضيفين في غضون دقائق، مشيدة بقدرات طاقمها الاحترافية.وقال أحد الشهود، تاكيت، إن إعلان سلامة الأب وابنته قوبل بـ"هتافات فرح من جميع الركاب"، فيما أضافت والدته : "كان الطاقم رائعًا، واضح أنهم مدرّبون جيدًا على مثل هذه الحالات، واستغرقت العملية كلها 10 إلى 15 دقيقة فقط".حادثة مؤثرة انتهت بنجاةٍ مزدوجة، وجسّدت لحظات من الذعر، البطولة، والاحترافية في آنٍ معًا.