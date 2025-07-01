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في عرض البحر.. أب قفز من سفينة ديزني لانقاذ ابنته (فيديو)

Lebanon 24
01-07-2025 | 02:52
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شهدت إحدى رحلات شركة ديزني كروز لاين لحظات مؤثرة بعدما سقطت فتاة في البحر من على متن السفينة، تبعها والدها الذي قفز لإنقاذها، في اليوم الأخير من الرحلة التي كانت عائدة من جزر الباهاما إلى فلوريدا.
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وفق شهود عيان، كانت الفتاة تجلس على درابزين الطابق الرابع لالتقاط صورة، قبل أن تنزلق وتسقط في المياه. وعلى الفور، قفز والدها خلفها في محاولة لإنقاذها.

شهود على الحادث وصفوا المشهد بأنه "مروع وجنوني"، حيث قال الراكب جار فرانز: "رأينا شيئين صغيرين في الماء، ولم نصدق ما يحدث". بينما أوضحت الراكبة جايل ميريك أنها كانت تلعب البينغو عندما لاحظت الضجة على السطح وشهدت عملية الإنقاذ المباشرة.

وأكّدت شركة ديزني أن طاقم السفينة تصرّف بسرعة ومهارة، وتمكن من إنقاذ الضيفين في غضون دقائق، مشيدة بقدرات طاقمها الاحترافية.

وقال أحد الشهود، جيمس تاكيت، إن إعلان سلامة الأب وابنته قوبل بـ"هتافات فرح من جميع الركاب"، فيما أضافت والدته بريندا: "كان الطاقم رائعًا، واضح أنهم مدرّبون جيدًا على مثل هذه الحالات، واستغرقت العملية كلها 10 إلى 15 دقيقة فقط".

حادثة مؤثرة انتهت بنجاةٍ مزدوجة، وجسّدت لحظات من الذعر، البطولة، والاحترافية في آنٍ معًا.










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