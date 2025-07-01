بعد 106 أطفال... رد لاذع من فنان شهير على مؤسس تطبيق تلغرام: تُربي مجموعات من الجراء!

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وكتب سنوب دوغ على منصة "إكس": "يا دوروف، سمعت أن لديك 106 أطفال؟ يا رجل، أنت لا تنجب أطفالا، بل تربي مجموعات من الجراء".ونصحه سنوب دوغ أيضا بـ "كبح الفرامل".وأكد في وقت سابق أنه أب لأكثر من 100 طفل سيتشاركون ثروته التي تقدر بـ13.9 مليار دولار، مشيرا إلى أنه الأب القانوني لـ6 أطفال من ثلاث نساء ارتبط بهن في السابق.لكنه كشف أيضا أنه تبرع بالحيوانات المنوية قبل 15 عاما لعيادة متخصصة، والتي أبلغته لاحقا بأن أكثر من 100 طفل ولدوا من "سخاء" تبرعاته في 12 دولة مختلفة.