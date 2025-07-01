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منوعات
بعد أن منعها من دخول الجامعة... فتاة تطعن رجلاً من الأمن بطريقة وحشية!
Lebanon 24
01-07-2025
|
12:29
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ألقت
الأجهزة الأمنية
في محافظة
القاهرة
القبض على طالبة، بتهمة التعدي على رجل أمن في
جامعة عين شمس
، وتوجيه طعنة له في منطقة البطن، مستخدمة سلاحا أبيض "سكينا"؛ بسبب منعها من دخول الجامعة، وفق صحف محلية.
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وأكدت تحريات المباحث أن الفتاة خريجة لغة عربية في كلية البنات بجامعة
عين شمس
، كانت ذاهبة إلى التقدم لدراسة وتحضير الماجستير، فتعرض لها رجل الأمن ورفض دخولها الجامعة، ما جعلها تستشيط غضبًا، مستخدمة سلاحًا أبيض أخرجته من حقيبتها، وسددت به طعنة لرجل الأمن في منطقة البطن.
على إثره، نُقل المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، بعد أن انكسرت السكينة التي استخدمتها الفتاة داخل بطنه.
وأوضحت التحريات أن الطالبة تتلقى العلاج النفسي في أحد
المستشفيات الخاصة
، نتيجة معاناتها من اضطراب نفسي، وتم التحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت أجهزة الأمن في محافظة القاهرة تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من أمن جامعة عين شمس عن تعرض أحد أفراد الأمن لإصابة بطعنة في منطقة البطن على يد طالبة.
وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وجود رجل أمن مصاب بطعنة سكين على يد فتاة، بعد منعها دخول الجامعة، وتبين أن الفتاة تعاني اهتزازا نفسيا، وتم القبض عليها، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.
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