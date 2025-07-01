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منوعات
ترامب يروج لعطور تحمل علامته التجارية (صورة)
Lebanon 24
01-07-2025
|
13:02
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أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن إطلاق
مجموعة جديدة
من العطور تحت اسم "النصر 45-47".
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وكتب
ترامب
على منصة "تروث سوشيال": عطور ترامب هنا. يطلق عليهم "النصر 45-47".. عطور تتمحور حول الفوز والقوة والنجاح - للرجال والنساء".
وأضاف: "أحضر لنفسك زجاجة، ولا تنس الحصول على واحدة لأحبائك أيضا. استمتع، استمتع، واستمر في الفوز!".
وأشار ترامب للموقع الذي يعرض منتجاته.
ويعرض موقع "gettrumpfragrances" عطورا جديدة في أحدث حملة تجارية، كما يظهر تعليق في الواجهة جاء فيه: "للوطنيين الذين لا يتراجعون أبدا، مثل
الرئيس ترامب
. هذا العطر هو صرخة حماسية في زجاجة. يجسّد هذا العطر، ذو الإصدار المحدود، القوة والسلطة والنصر، مزينا بصورة ترامب الشهيرة.
ويكسب ترامب ملايين الدولارات من تسويق وترخيص اسمه كل عام، بما في ذلك أحذية ترامب الرياضية، وساعات ترامب.
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