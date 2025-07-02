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مسلسل كوري يهيمن على مشاهدات نتفليكس

Lebanon 24
02-07-2025 | 01:56
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هيمن المسلسل الكوري الجنوبي الشهير "لعبة الحبار" على اهتمام المشاهدين عالميا خلال الأسبوع الماضي على منصة نتفليكس، حيث أعلنت الشركة، الأربعاء، أن الموسم الثالث من المسلسل احتل المركز الأول عالميا بفارق كبير عن باقي الأعمال.
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ويحكي المسلسل قصة متسابقين يعانون من ضائقة مالية، يشاركون في سلسلة ألعاب قاتلة من أجل فرصة للفوز بمبلغ مالي ضخم.
وسجل المسلسل 60.1 مليون مشاهدة خلال الفترة من 23 إلى 29 حزيران.

وتصدر المسلسل قائمة الأعمال في 93 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

وفاق عدد مشاهداته بعشر مرات المسلسل غير الناطق بالإنجليزية صاحب المركز الثاني، وهو المسلسل الإسباني "أوليمبو"، الذي تدور أحداثه حول حياة مجموعة من الرياضيين الشباب أصحاب الأداء العالي، حيث حقق 6.9 مليون مشاهدة فقط خلال الأسبوع نفسه.
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