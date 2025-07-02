فيديو أثار ضجة... شاهدوا ما فعله شاب بفتاة في الشارع!

تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو يوثق اعتداء شاب على فتاة في كورنيش في مدينة الإسكندرية.

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ويظهر في الفيديو شاب يعاكس فتاة، وعندما رفضته تبعها ومن ثم ركلها من الخلف بقوة، ما أدى إلى سقوطها أرضاً.

وتفحص السلطات الفيديو المتداول لتحديد هوية المتهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. (العربية)







