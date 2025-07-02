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فيديو أثار ضجة... شاهدوا ما فعله شاب بفتاة في الشارع!

Lebanon 24
02-07-2025 | 06:02
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تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو يوثق اعتداء شاب على فتاة في كورنيش محطة الرمل في مدينة الإسكندرية.
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ويظهر في الفيديو شاب يعاكس فتاة، وعندما رفضته تبعها ومن ثم ركلها من الخلف بقوة، ما أدى إلى سقوطها أرضاً.
 
 
وتفحص السلطات المصرية الفيديو المتداول لتحديد هوية المتهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. (العربية)
 
 



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