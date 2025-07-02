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نحلة قتلت رجلاً!

Lebanon 24
02-07-2025 | 07:43
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توفي رجل تركي بطريقة مفاجِئة عندما لسعته نحلة، وسببت له مضاعفات خطيرة انتهت بموته في غضون ثلاثة أيام.
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وكان حسين كاراتاش في منزله في منطقة باموك كالي في ولاية دنيزلي، عندما تعرّض للسعة نحلة لم تثر القلق في البداية.

لكن الرجل الذي يعتقد الأطباء أن لديه حساسية عالية تجاه النحل، عانى أعراضًا صحية استدعت طلب الإسعاف الذي نقله للعناية المشددة مباشرةً.
 
 
وفارق كاراتاش الحياة بعد ثلاثة أيام من العلاج وجهود الأطباء لإنقاذه من دون جدوى. (ارم نيوز)
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