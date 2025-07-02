أجواء توتر داخل كافيه إثر مشاجرة بين الموظفين

Advertisement

نشبت مشاجرة بين عدد من العمال بكافيه فى مدينة الشيخ في مصر، مما أسفر عن حدوث تلفيات بمحتويات الكافيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت المختصة للتحقيق.بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من العمال بكافيه، بسبب خلاف بينهم، مما أسفر عن حدوث تلفيات بمحتويات الكافيه.ألقى رجال المباحث القبض على طرفى المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)