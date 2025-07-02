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أجواء توتر داخل كافيه إثر مشاجرة بين الموظفين

Lebanon 24
02-07-2025 | 12:00
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نشبت مشاجرة بين عدد من العمال بكافيه فى مدينة الشيخ زايد في مصر، مما أسفر عن حدوث تلفيات بمحتويات الكافيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
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بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من العمال بكافيه، بسبب خلاف بينهم، مما أسفر عن حدوث تلفيات بمحتويات الكافيه.

ألقى رجال المباحث القبض على طرفى المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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