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نزاع مالي يتحوّل إلى جريمة قتل بين صديقين

Lebanon 24
02-07-2025 | 15:00
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح إمبابة في مصر حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية ، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل، وامرت باستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة ، وتحليل عينة من دم المتهم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.
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تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد مقتل شخص بدائرة القسم. وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه يعمل بالخردة، وتعرض لاعتداء بآلة حادة على يد زميله، بسبب خلاف مالي بينهما.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
 
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