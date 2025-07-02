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برجك اليوم

Lebanon 24
02-07-2025 | 22:53
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 الحمل
أعمال كثيرة بانتظارك، وقد تشعر أن بعض الأصدقاء يتجاهلونك. لا تدع هذا يؤثر على مزاجك، فاليوم مناسب لتنفيذ أفكار مؤجلة. على الصعيد العاطفي، علاقة منسجمة وقد تتلقى اتصالاً من شخص غائب منذ مدة.
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الثور
لا تتردد في التعبير عن رأيك في موضوع عائلي مهم. حان الوقت لتطوير نفسك بمهارات جديدة عبر الدورات. علاقتك العاطفية تتطور نحو التزام جدي.
الجوزاء
ضغوط عائلية قد تؤثر عليك. احرص على ضبط انفعالاتك واهتم بصحتك، خاصة النوم الكافي وتجنّب المنبهات. بعض التوعك الصحي قد يظهر اليوم.
السرطان
فصل واضح بين حياتك الشخصية والمهنية ضروري اليوم. لا تدع مشكلات البيت تنعكس على أدائك في العمل. الرياضة ستكون وسيلتك لتخفيف الضغط.
الأسد
أجواء مقلقة في العمل تدفعك للتفكير بمواجهة المدير مباشرة. على الصعيد العاطفي، تصرف من الشريك يثير غضبك بعدما طلبت منه تجنّبه.
العذراء
الفرص المهنية تفتح أبوابها أمامك، فاستغلها جيدًا. تحقق إنجازات كنت تحلم بها وتفكر في لمّ شمل الأصدقاء أو إقامة حفلة صغيرة في منزلك.
الميزان
الضغوط العملية تتصاعد، ومن الأفضل عدم بدء أي خطط جديدة حاليًا. مالياً، كن أكثر اعتدالًا في الإنفاق، وعاطفيًا، تصرفاتك قد تُزعج الشريك.
العقرب
تأجيل بعض الخطط يبدو مناسبًا، خاصة مع شعورك بالإرهاق. امنح نفسك بعض الراحة ولا تفرط في الغيرة تجاه الشريك.
القوس
مستجدات مهنية تلوح في الأفق، فكن على استعداد لاقتناص الفرص. تشعر ببعض الندم بسبب قرار متسرع. مكالمة من صديق قديم تعيد لك ذكريات جميلة.
الجدي
ضغوط عائلية تُقلقك وتدفعك للبحث عن حلول دبلوماسية. مهنياً، قد تواجه بعض الصعوبات، لكن علاقتك بالشريك في تحسّن مستمر.
الدلو
تعيش حالة من التشتت العاطفي والقلق بشأن المستقبل. تحلَّ بالصبر، فالأمور ستتحسن قريبًا. علاقتك العاطفية تسير بسرعة، وقد تشعر ببعض الخوف رغم سعادتك.
الحوت
تُقدم على خطوات جديدة في حياتك المهنية، وتبدأ مشاريع واعدة. الوضع المالي يتحسن، لكن احذر من الإسراف في الشراء. علاقتك العاطفية بحاجة لبعض الحلول والتفاهم.
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