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منوعات
جريمة هزت المنيا في مصر.. أب يذبح أطفاله ويسلّم نفسه
Lebanon 24
03-07-2025
|
00:02
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كشفت وسائل إعلام
مصرية
، الخميس، تفاصيل جريمة بشعة شهدتها إحدى القرى التابعة للمنيا، وتمثلت بذبح أب لأطفاله الثلاثة.
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ووفق موقع "
المصري اليوم
"، فإن الأب ذبح أطفاله الثلاثة في غياب أمهم، التي تركت المنزل قبل أسبوعين، بسبب خلافات أسرية.
وأشار الموقع إلى أن
الأجهزة الأمنية
بالمنيا، تلقت بلاغا من أهالي قرية زهرة، يفيد بذبح رجل يبلغ من العمر 37 عاما، لأطفاله الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و10 سنوات.
وألقي القبض على المتهم الذي يعاني من اضطرابات نفسية، وطلبت الأجهزة الأمنية الاستماع لأقوال والدة الضحايا الثلاث، وأي شهود آخرين.
وأشار موقع "اليوم السابع" إلى أن التحريات الأولية توصلت إلى وجود خلافات متكررة بين الزوجين، ما دفع الزوجة إلى مغادرة المنزل قبل نحو أسبوعين من وقوع الجريمة.
من جانبه، ذكر موقع "مصراوي" أن المتهم بجريمة القتل، سلّم نفسه إلى نقطة الشرطة في القرية من تلقاء نفسه.
وأضاف الموقع أن السلطات نقلت جثامين الأطفال إلى مشرحة مستشفى صدر
المنيا
، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت
النيابة العامة
للتحقيق، وجرى فرض طوق أمني حول المنزل لحين انتهاء المعاينة.
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