كولومبيا تضبط لأول مرة غواصة مسيّرة عن بعد لتهريب المخدرات

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أعلنت البحرية الكولومبية الأربعاء أنها ضبطت، للمرة الأولى في تاريخ البلاد "غواصة مسيّرة" مخصصة لتهريب المخدرات، مشيرة إلى أن هذا المركب مزوّد بهوائي "ستارلينك" وقادر على نقل طنّ ونصف الطنّ من الكوكايين.ومنذ عقود تستخدم عصابات المخدرات في ، أكبر منتج للكوكايين في العالم، غواصات لتهريب هذا المخدّر إلى وأوروبا، لكنها المرة الأولى التي تُعلن فيها السلطات ضبط غواصة مُسيّرة عن بُعد أي لا تحتاج لمن يقودها.وقالت البحرية الكولومبية إن الغواصة المسيّرة لم تكن عندما ضبطت على ساحل البحر ، في المياه القريبة من مدينة مارتا الشمالية، محمّلة بالكوكايين، مرجحة بالتالي أن تكون هذه إحدى رحلاتها التجريبية.وقال قائد البحرية الأدميرال خوان ريكاردو روزو خلال مؤتمر صحافي إن الغواصة تُشغّلها "شبكات إجرامية" ومُجهّزة بتقنية مصممة "للتهرب من الرادار".