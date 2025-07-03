28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
كولومبيا تضبط لأول مرة غواصة مسيّرة عن بعد لتهريب المخدرات
Lebanon 24
03-07-2025
|
00:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت البحرية الكولومبية الأربعاء أنها ضبطت، للمرة الأولى في تاريخ البلاد "غواصة مسيّرة" مخصصة لتهريب المخدرات، مشيرة إلى أن هذا المركب مزوّد بهوائي "ستارلينك" وقادر على نقل طنّ ونصف الطنّ من الكوكايين.
Advertisement
ومنذ عقود تستخدم عصابات المخدرات في
كولومبيا
، أكبر منتج للكوكايين في العالم، غواصات لتهريب هذا المخدّر إلى
الولايات المتحدة
وأوروبا، لكنها المرة الأولى التي تُعلن فيها السلطات ضبط غواصة مُسيّرة عن بُعد أي لا تحتاج لمن يقودها.
وقالت البحرية الكولومبية إن الغواصة المسيّرة لم تكن عندما ضبطت على ساحل البحر
الكاريبي
، في المياه القريبة من مدينة
سانتا
مارتا الشمالية، محمّلة بالكوكايين، مرجحة بالتالي أن تكون هذه إحدى رحلاتها التجريبية.
وقال قائد البحرية الأدميرال خوان ريكاردو روزو خلال مؤتمر صحافي إن الغواصة تُشغّلها "شبكات إجرامية" ومُجهّزة بتقنية مصممة "للتهرب من الرادار".
وأضاف أن ضبط هذه الغواصة يظهر استخدام العصابات "أنظمة أكثر تطورا" مما يشكل "تحديا متزايدا للأمن البحري الدولي".
وأظهرت صور نشرتها البحرية الكولومبية مركبا رمادي اللون شبيها بغواصة وقد ثبّت على مقدمته هوائي قمر اصطناعي.
وأكدت متحدثة باسم البحرية لوكالة فرانس برس أن الهوائي تابع لستارلينك، الشركة التي تُزوّد الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية والمملوكة للملياردير
إيلون ماسك
.
وكانت البحرية الكولومبية قد أعلنت في نوفمبر أن غواصات مملوءة بالكوكايين تعبر
المحيط الهادئ
بأسره، من كولومبيا وصولا حتى إلى
أستراليا
.
مواضيع ذات صلة
"الجمارك" تضبط محاولات تهريب بقيمة تفوق 750 مليون ليرة!
Lebanon 24
"الجمارك" تضبط محاولات تهريب بقيمة تفوق 750 مليون ليرة!
03/07/2025 10:01:35
03/07/2025 10:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تقول إن هجماتها الصاروخية على إسرائيل تضمنت للمرة الأولى إطلاقات من غواصة
Lebanon 24
إيران تقول إن هجماتها الصاروخية على إسرائيل تضمنت للمرة الأولى إطلاقات من غواصة
03/07/2025 10:01:35
03/07/2025 10:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأردني يعلن أنه أسقط طائرتين مسيّرتين عن بُعد حاولتا تهريب مواد مخدرة في المنطقة العسكرية الجنوبية
Lebanon 24
الجيش الأردني يعلن أنه أسقط طائرتين مسيّرتين عن بُعد حاولتا تهريب مواد مخدرة في المنطقة العسكرية الجنوبية
03/07/2025 10:01:35
03/07/2025 10:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقال قطة بتهمة تهريب المخدرات لأحد سجون كوستاريكا
Lebanon 24
اعتقال قطة بتهمة تهريب المخدرات لأحد سجون كوستاريكا
03/07/2025 10:01:35
03/07/2025 10:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
جريمة هزت المنيا في مصر.. أب يذبح أطفاله ويسلّم نفسه
Lebanon 24
جريمة هزت المنيا في مصر.. أب يذبح أطفاله ويسلّم نفسه
00:02 | 2025-07-03
03/07/2025 12:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية.. مكانان فقط آمنان في العالم ما هما؟
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية.. مكانان فقط آمنان في العالم ما هما؟
23:02 | 2025-07-02
02/07/2025 11:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
22:53 | 2025-07-02
02/07/2025 10:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نزاع مالي يتحوّل إلى جريمة قتل بين صديقين
Lebanon 24
نزاع مالي يتحوّل إلى جريمة قتل بين صديقين
15:00 | 2025-07-02
02/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أجواء توتر داخل كافيه إثر مشاجرة بين الموظفين
Lebanon 24
أجواء توتر داخل كافيه إثر مشاجرة بين الموظفين
12:00 | 2025-07-02
02/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار عاجل... فرنسا تُغلق المدارس وبرج إيفل
Lebanon 24
قرار عاجل... فرنسا تُغلق المدارس وبرج إيفل
05:54 | 2025-07-02
02/07/2025 05:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول أخبار عن حصول تسونامي في البحر المتوسط... توضيح مهمّ من الأب إيلي خنيصر
Lebanon 24
بعد تداول أخبار عن حصول تسونامي في البحر المتوسط... توضيح مهمّ من الأب إيلي خنيصر
06:40 | 2025-07-02
02/07/2025 06:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مطلوب في منطقة الحدت... هذا ما فعله لشابة مقابل مبلغ ماليّ
Lebanon 24
توقيف مطلوب في منطقة الحدت... هذا ما فعله لشابة مقابل مبلغ ماليّ
10:52 | 2025-07-02
02/07/2025 10:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت مُنهارة وتستغيث.. فنانة شهيرة تفضح نائبا سابقا: يريد ان يتزوجني غصبا عني (فيديو)
Lebanon 24
أطلت مُنهارة وتستغيث.. فنانة شهيرة تفضح نائبا سابقا: يريد ان يتزوجني غصبا عني (فيديو)
00:05 | 2025-07-03
03/07/2025 12:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. دولار واحد على "إشتراك الانترنت"
Lebanon 24
في لبنان.. دولار واحد على "إشتراك الانترنت"
13:36 | 2025-07-02
02/07/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
00:02 | 2025-07-03
جريمة هزت المنيا في مصر.. أب يذبح أطفاله ويسلّم نفسه
23:02 | 2025-07-02
إذا اندلعت حرب نووية.. مكانان فقط آمنان في العالم ما هما؟
22:53 | 2025-07-02
برجك اليوم
15:00 | 2025-07-02
نزاع مالي يتحوّل إلى جريمة قتل بين صديقين
12:00 | 2025-07-02
أجواء توتر داخل كافيه إثر مشاجرة بين الموظفين
09:34 | 2025-07-02
فيضانات باكستان تودي بحياة 64 شخصًا خلال أسبوع
فيديو
"كان خاطب نص بنات مصر".. فنان شهير يتحدث عن عدد الفتيات اللواتي ارتبط بهن (فيديو)
Lebanon 24
"كان خاطب نص بنات مصر".. فنان شهير يتحدث عن عدد الفتيات اللواتي ارتبط بهن (فيديو)
02:58 | 2025-07-03
03/07/2025 10:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
01:37 | 2025-07-01
03/07/2025 10:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
10:55 | 2025-06-30
03/07/2025 10:01:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24