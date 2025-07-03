Advertisement

منوعات

تحطم طائرة قفز بالمظلات في نيوجيرسي.. وسقوط اصابات

Lebanon 24
03-07-2025 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1386102-638871357241839016.JPG
Doc-P-1386102-638871357241839016.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نُقل 15 شخصاً إلى المستشفى، مساء الأربعاء، بعد تحطم طائرة صغيرة كانت تقل هواة قفز بالمظلات، إثر خروجها عن المدرج واصطدامها بمنطقة مشجرة قرب مطار في جنوب ولاية .

الحادث وقع في مطار "كروس كيز"، الذي يبعد نحو 33.8 كيلومتر جنوب شرق مدينة . ووفقاً لما صرّح به ناطق باسم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، فإن الطائرة من طراز "سيسنا 208 بي" كانت تقل على متنها 15 راكباً، جميعهم نُقلوا لتلقّي العلاج، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أ.ف.ب" عن مسؤول أميركي: سقوط قتلى وجرحى في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية كاليفورنيا
lebanon 24
03/07/2025 13:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
سقوط مظلة مشتعلة في أطراف بلدة شبعا مصدرها اسرائيل
lebanon 24
03/07/2025 13:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قفز من مخرج الطوارئ.. الشرطة الهندية تشرح كيفية نجاة الشخص الوحيد من تحطم الطائرة
lebanon 24
03/07/2025 13:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف بلدة رامية الجنوبية وسقوط جريح إصابته طفيفة
lebanon 24
03/07/2025 13:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:21 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:02 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:02 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:21 | 2025-07-03
05:08 | 2025-07-03
00:43 | 2025-07-03
00:02 | 2025-07-03
23:02 | 2025-07-02
22:53 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24