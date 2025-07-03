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منوعات
تحطم طائرة قفز بالمظلات في نيوجيرسي.. وسقوط اصابات
Lebanon 24
03-07-2025
|
03:30
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نُقل 15 شخصاً إلى المستشفى، مساء الأربعاء، بعد تحطم طائرة صغيرة كانت تقل هواة قفز بالمظلات، إثر خروجها عن المدرج واصطدامها بمنطقة مشجرة قرب مطار في جنوب ولاية .
الحادث وقع في مطار "كروس كيز"، الذي يبعد نحو 33.8 كيلومتر
جنوب شرق
مدينة . ووفقاً لما صرّح به ناطق باسم
إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية
، فإن الطائرة من طراز "سيسنا 208 بي" كانت تقل على متنها 15 راكباً، جميعهم نُقلوا لتلقّي العلاج، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث.
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