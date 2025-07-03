تحطم طائرة قفز بالمظلات في نيوجيرسي.. وسقوط اصابات

نُقل 15 شخصاً إلى المستشفى، مساء الأربعاء، بعد تحطم طائرة صغيرة كانت تقل هواة قفز بالمظلات، إثر خروجها عن المدرج واصطدامها بمنطقة مشجرة قرب مطار في جنوب ولاية .



الحادث وقع في مطار "كروس كيز"، الذي يبعد نحو 33.8 كيلومتر مدينة . ووفقاً لما صرّح به ناطق باسم ، فإن الطائرة من طراز "سيسنا 208 بي" كانت تقل على متنها 15 راكباً، جميعهم نُقلوا لتلقّي العلاج، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث.

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