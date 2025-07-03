Advertisement

منوعات

تسبب في انفصالهما عن العمل... تصرف مريب جدًا من مدربين شابين أمام الأطفال في الملعب (فيديو)

Lebanon 24
03-07-2025 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1386330-638871685888741264.png
Doc-P-1386330-638871685888741264.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مشهد "وقح" وغير متوقع، ظهر مدربان شابان للبيسبول عاريين أمام الأطفال داخل الملعب، في بطولة بولاية نيويورك الأميركية، ما دفع لفصلهما من عملها.
Advertisement

وفي مقطع فيديو نشرته شبكة "CBS شيكاغو"، هتف أحد الأطفال: "يا إلهي!"، بينما قال آخر مذهولا: "ما هذا بحق الجحيم؟"، وسأل طفل ثالث: "هل هو عارٍ؟"

ولم يتضح سبب إقدام المدربين على هذا التصرف الغريب والمريب بالتعري أمام الأطفال.

لكن نتيجة لذلك، تم استبعاد فريقهم – فريق "ليك بلاف للشباب تحت 12 سنة" – من البطولة، كما تم استدعاء قسم الشرطة المحلي، وفقا لما ذكرته شبكة "CBS شيكاغو".

وأكدت رابطة بيسبول الشباب أن المدربين الاثنين قد تم فصلهما من منصبيهما، وجاء في بيان صادر عن الرابطة، الواقعة شمال مدينة شيكاغو: "نتعامل مع هذا الأمر بأقصى قدر من الجدية، وقد تواصلنا مع الجهات المختصة، وسنواصل دعم تلك الجهات في تحقيقاتها بشأن هذه الواقعة".

وأضاف البيان: "لقد اتخذنا أيضا إجراء فوريا وحاسما بإنهاء عمل المدربين المساعدين المعنيين".

ولم يتضح ما إذا كان المدربان هما من أولياء الأمور أي من اللاعبين، أو ما إذا كانت قد تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهما.

مواضيع ذات صلة
ترامب عن اعتذار ماسك: أعتقد أنه كان تصرفًا لطيفًا جدًا
lebanon 24
04/07/2025 03:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر وتصرّفات مُثيرة للجدل... هل اقترب هذا الفنان الشاب من الإنفصال عن زوجته؟
lebanon 24
04/07/2025 03:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
منشور مُريب من أدرعي: لقد أعذر من أنذر!
lebanon 24
04/07/2025 03:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مدرب الأهلي ريفيرو: ضيّعنا فرصة الفوز على إنتر ميامي وعلينا الحذر أمام بالميراس
lebanon 24
04/07/2025 03:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:16 | 2025-07-03
16:15 | 2025-07-03
13:14 | 2025-07-03
09:53 | 2025-07-03
08:29 | 2025-07-03
06:21 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24