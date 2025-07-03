تسبب في انفصالهما عن العمل... تصرف مريب جدًا من مدربين شابين أمام الأطفال في الملعب (فيديو)

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وفي مقطع فيديو نشرته شبكة "CBS شيكاغو"، هتف أحد الأطفال: "يا إلهي!"، بينما قال آخر مذهولا: "ما هذا بحق الجحيم؟"، وسأل طفل ثالث: "هل هو عارٍ؟"ولم يتضح سبب إقدام المدربين على هذا التصرف الغريب والمريب بالتعري أمام الأطفال.لكن نتيجة لذلك، تم استبعاد فريقهم – فريق "ليك بلاف للشباب تحت 12 سنة" – من البطولة، كما تم استدعاء المحلي، وفقا لما ذكرته شبكة "CBS شيكاغو".وأكدت رابطة بيسبول الشباب أن المدربين الاثنين قد تم فصلهما من منصبيهما، وجاء في بيان صادر عن الرابطة، الواقعة شمال مدينة شيكاغو: "نتعامل مع هذا الأمر بأقصى قدر من الجدية، وقد تواصلنا مع الجهات المختصة، وسنواصل دعم تلك الجهات في تحقيقاتها بشأن هذه الواقعة".وأضاف البيان: "لقد اتخذنا أيضا إجراء فوريا وحاسما بإنهاء عمل المدربين المساعدين المعنيين".ولم يتضح ما إذا كان المدربان هما من أولياء الأمور أي من اللاعبين، أو ما إذا كانت قد تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهما.