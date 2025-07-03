بالفيديو... السطو على محل لبيع المجوهرات في دولة عربيّة!

أظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة الجزائرية لحظة إقدام ثلاثة أشخاص على سرقة مجوهرات من أحد المحلات في مدينة بعد أن اقتحموه باستخدام الحجارة والسيوف.

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وأعلنت الشرطة الجزائرية عن القبض على منفذي عملية السطو، واسترجاع المسروقات.

ووجهت للمتورطين في الجريمة تهم "تكوين جماعة أشرار" و"السطو باستعمال الأسلحة البيضاء"، فضلا عن "تخريب ممتلكات الغير". (روسيا اليوم)