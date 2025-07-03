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بالفيديو... السطو على محل لبيع المجوهرات في دولة عربيّة!

Lebanon 24
03-07-2025 | 16:16
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أظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة الجزائرية لحظة إقدام ثلاثة أشخاص على سرقة مجوهرات من أحد المحلات في مدينة قسنطينة بعد أن اقتحموه باستخدام الحجارة والسيوف.
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وأعلنت الشرطة الجزائرية عن القبض على منفذي عملية السطو، واسترجاع المسروقات.
 
ووجهت للمتورطين في الجريمة تهم "تكوين جماعة أشرار" و"السطو باستعمال الأسلحة البيضاء"، فضلا عن "تخريب ممتلكات الغير". (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 
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