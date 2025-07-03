مشهد طريف... خراف تهرب وتتسبب بزحمة سير (صور)

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وأعلنت (CHP) عبر صفحتها الرسمية على " "، أن الحادث وقع قرب منطقة "ماونتن درايف"، حيث انتشرت الخراف بشكل مفاجئ في الشارع، مما أربك حركة المرور وأثار دهشة السكان.ونشرت الدورية صورًا تُظهر الخراف وهي تملأ الطريق، مشيرة بتعليق ساخر: "يبدو أن العشب لم يكن أكثر خضرة على ... لكن ذلك لم يمنعهم من المحاولة!".وبحسب البيان، تدخلت وحدة من الشرطة بسرعة لمساعدة صاحب القطيع على تجميع الخراف الهاربة وإعادتها بأمان إلى حظيرتها، مؤكدة عودة الأمور إلى طبيعتها بعد الحادث.وبحسب موقع People، أوصت السلطات المحلية السائقين بالبقاء في حالة تأهب لمثل هذه الحوادث غير المتوقعة، لافتة إلى أن سانتا باربرا قد تشهد اختناقات مرورية غير تقليدية بين الحين والآخر.وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الوقائع المشابهة في ، فقد شهدت ولاية تينيسي أخيرًا هروب ، بقي طليقًا في الشوارع لعدة أيام قبل أن تتم السيطرة عليه ونقله إلى صاحبه بمساعدة فريق طيران خاص، بحسب مكتب عمدة مقاطعة .