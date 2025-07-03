Advertisement

منوعات

مشهد طريف... خراف تهرب وتتسبب بزحمة سير (صور)

Lebanon 24
03-07-2025 | 16:15
A-
A+
Doc-P-1386439-638871828475128273.png
Doc-P-1386439-638871828475128273.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في واقعة طريفة وغير معتادة، تسبّب قطيع يضم أكثر من 300 خاروف بفوضى مرورية في مدينة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن فرّ من حظيرته وسار في أحد الشوارع المحلية.
Advertisement

وأعلنت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا (CHP) عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الحادث وقع قرب منطقة "ماونتن درايف"، حيث انتشرت الخراف بشكل مفاجئ في الشارع، مما أربك حركة المرور وأثار دهشة السكان.

ونشرت الدورية صورًا تُظهر الخراف وهي تملأ الطريق، مشيرة بتعليق ساخر: "يبدو أن العشب لم يكن أكثر خضرة على الجانب الآخر... لكن ذلك لم يمنعهم من المحاولة!".

وبحسب البيان، تدخلت وحدة من الشرطة بسرعة لمساعدة صاحب القطيع على تجميع الخراف الهاربة وإعادتها بأمان إلى حظيرتها، مؤكدة عودة الأمور إلى طبيعتها بعد الحادث.

وبحسب موقع People، أوصت السلطات المحلية السائقين بالبقاء في حالة تأهب لمثل هذه الحوادث غير المتوقعة، لافتة إلى أن سانتا باربرا قد تشهد اختناقات مرورية غير تقليدية بين الحين والآخر.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الوقائع المشابهة في الولايات المتحدة، فقد شهدت ولاية تينيسي أخيرًا هروب حمار وحشي، بقي طليقًا في الشوارع لعدة أيام قبل أن تتم السيطرة عليه ونقله إلى صاحبه بمساعدة فريق طيران خاص، بحسب مكتب عمدة مقاطعة روثرفورد.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": سقوط جبالة باطون على أوتوستراد الدامور ما تسبب بزحمة سير خانقة
lebanon 24
04/07/2025 03:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير على طريق خلدة وزحمة سير في المحلة
lebanon 24
04/07/2025 03:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير على اوتوستراد خلدة - المسلك الشرقي وزحمة سير خانقة في المحلة
lebanon 24
04/07/2025 03:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
زحمة سير خانقة من الرميلة باتجاه بيروت بسبب حادث سير مروّع
lebanon 24
04/07/2025 03:06:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:16 | 2025-07-03
13:14 | 2025-07-03
12:30 | 2025-07-03
09:53 | 2025-07-03
08:29 | 2025-07-03
06:21 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24