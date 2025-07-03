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منوعات
مشهد طريف... خراف تهرب وتتسبب بزحمة سير (صور)
Lebanon 24
03-07-2025
|
16:15
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في واقعة طريفة وغير معتادة، تسبّب قطيع يضم أكثر من 300 خاروف بفوضى مرورية في مدينة
سانتا
باربرا بولاية
كاليفورنيا الأمريكية
، بعد أن فرّ من حظيرته وسار في أحد الشوارع المحلية.
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وأعلنت
دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا
(CHP) عبر صفحتها الرسمية على "
فيسبوك
"، أن الحادث وقع قرب منطقة "ماونتن درايف"، حيث انتشرت الخراف بشكل مفاجئ في الشارع، مما أربك حركة المرور وأثار دهشة السكان.
ونشرت الدورية صورًا تُظهر الخراف وهي تملأ الطريق، مشيرة بتعليق ساخر: "يبدو أن العشب لم يكن أكثر خضرة على
الجانب الآخر
... لكن ذلك لم يمنعهم من المحاولة!".
وبحسب البيان، تدخلت وحدة من الشرطة بسرعة لمساعدة صاحب القطيع على تجميع الخراف الهاربة وإعادتها بأمان إلى حظيرتها، مؤكدة عودة الأمور إلى طبيعتها بعد الحادث.
وبحسب موقع People، أوصت السلطات المحلية السائقين بالبقاء في حالة تأهب لمثل هذه الحوادث غير المتوقعة، لافتة إلى أن سانتا باربرا قد تشهد اختناقات مرورية غير تقليدية بين الحين والآخر.
وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الوقائع المشابهة في
الولايات المتحدة
، فقد شهدت ولاية تينيسي أخيرًا هروب
حمار وحشي
، بقي طليقًا في الشوارع لعدة أيام قبل أن تتم السيطرة عليه ونقله إلى صاحبه بمساعدة فريق طيران خاص، بحسب مكتب عمدة مقاطعة
روثرفورد
.
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