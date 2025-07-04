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مأساة داخل متجر.. هكذا قتل رجل زميلته

Lebanon 24
04-07-2025 | 01:07
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فُجعت عائلة جيسيكا ماكلولين بوفاتها بعد ستة أيام من إدخالها إلى المستشفى في حالة حرجة، عقب شجار جسدي مع زميل لها في متجر "7-Eleven" في لوس أنجلوس، ما تزال الشرطة تحقق في ملابساته.
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ووفق شقيقها شون ماكلولين، فإن جيسيكا تعرضت لـ"اعتداء عنيف وغير مبرر" من زميل عمل "أمسك بها وجلس فوقها ولم يسمح لها بالتنفس"، بحسب ما نشره على صفحة GoFundMe التي أنشئت لجمع التبرعات لتكاليف الجنازة.

وبحسب رواية العائلة، فرّ المشتبه به من مكان الحادث بعد الحادثة وقام بمحو تسجيلات الفيديو الأمنية، بينما حاول زملاء الضحية إنقاذها عبر الإنعاش القلبي الرئوي.

وأكدت شرطة لوس أنجلوس وقوع الشجار في 24 حزيران، وقالت المتحدثة باسمها، الضابطة نورما إيزنمان، إن الأمر بدأ بخلاف لفظي بين الطرفين وتحوّل لاحقًا إلى "مشاجرة جسدية"، أسفرت عن فقدان الضحية للوعي ودخولها في حالة حرجة.

وأكدت الشرطة أن التحقيق يُدار على أساس الاشتباه بجريمة قتل، رغم عدم توجيه تهم أو تنفيذ اعتقالات حتى الآن.

وفيما لم تُكشف بعد هوية المشتبه به، أوضحت شركة 7-Eleven أن الشخص المعني كان موظفًا لديها وتم فصله فورًا بعد الحادثة. وقالت الشركة في بيان مقتضب: "قلوبنا مع المتضررين خلال هذا الوقت العصيب".

فارقت جيسيكا الحياة محاطة بوالديها وصديقها وأشقائها، بعد أن تبيّن للأطباء أن الضرر الدماغي الناتج عن نقص الأكسجين لا يمكن علاجه. وقال شقيقها: "بعد طلب آراء ثانية وبذل كل ما في وسعنا، اضطررنا لاتخاذ القرار المستحيل والسماح لها بالرحيل". (people)
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