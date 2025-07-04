إحتراق عائلة بأكلمها بسبب مُحاولة إنتحار بالبنزين!

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أصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة بحروق بليغة، في ، خلال محاولة انتحار شابة عن طريق إحراق نفسها بالبنزين.وقالت وسائل إعلام تركية، إن الشابة في العشرين من عمرها، وقد حضرت للمنزل مصطحبة علبة تحتوي على البنزين كي تسكبه على نفسها وتنتحر لسبب لم يتضح بعد.وحاول الأب منع ابنته من الانتحار، قبل أن يدخل في معها، تدخلت فيه الأم والابنة الأخرى للعائلة، عندما اندلع الحريق في تلك اللحظات وأصاب الجميع. (ارم نيوز)