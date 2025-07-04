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إحتراق عائلة بأكلمها بسبب مُحاولة إنتحار بالبنزين!

Lebanon 24
04-07-2025 | 05:34
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أصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة بحروق بليغة، في تركيا، خلال محاولة انتحار شابة عن طريق إحراق نفسها بالبنزين.
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وقالت وسائل إعلام تركية، إن الشابة في العشرين من عمرها، وقد حضرت للمنزل مصطحبة علبة تحتوي على البنزين كي تسكبه على نفسها وتنتحر لسبب لم يتضح بعد.

وحاول الأب منع ابنته من الانتحار، قبل أن يدخل في شجار معها، تدخلت فيه الأم والابنة الأخرى للعائلة، عندما اندلع الحريق في تلك اللحظات وأصاب الجميع. (ارم نيوز)
 
 
 
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