بسبب وشم.. ابنة الـ 29 عاماً تدخل في غيبوبة مفاجئة إليكم ما حصل معها

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إثر حصولها على وشم صغير خلال عطلة مع صديقاتها في منتجع بينيدورم الإسباني، دخلت شابة بريطانية في غيبوبة مفاجئة بعد تدهور حالتها الصحية بشكل حاد .وبحسب تقارير بريطانية، فقد شعرت بوبي-ماي كراتشلي، البالغة من العمر 29 عاماً، بالإعياء الشديد عقب حصولها على وشم في معصم يدها، خلال أول يوم من رحلة ترفيهية كانت تحتفل فيها بوداع عزوبية إحدى صديقاتها.وعلى الفور توجهت بوبي إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث تم اكتشاف نقص حاد في الأوكسجين بالجسم وتجمع للسوائل حول القلب، ما استدعى نقلها إلى مستشفى آخر مجهّز بحالات العناية المركزة المتخصصة.ونشر والدها، سايمون كراتشلي، صورة مؤلمة لابنته وهي موصولة بالأجهزة الطبية، وكتب: "كل ما يمكنني ربط حالتها به هو الوشم الذي حصلت عليه قبل يومين فقط.. ابنتي ما زالت صغيرة.. إنها تقاتل من أجل حياتها".وفي الوقت ذاته، أطلقت صديقتها حملة تبرعات عبر منصة GoFundMe لدعم أسرتها، التي تلازمها في المستشفى الإسباني، وسط تزايد التكاليف .وكتبت جودي في وصف الحملة: "بوبي شابة جميلة، ذكية، مرحة وحنونة، وكان أمامها لتعيشه، ذهبَت في أول عطلة نسائية لها، وفي اليوم الأول فقط بدأ كل شيء.. حالتها تدهورت بشكل سريع بعد الوشم، وما زال الأطباء غير قادرين على تحديد السبب المؤكد: هل هو عدوى بكتيرية من أدوات الوشم؟ أم مادة غريبة دخلت جسمها بطريقة أخرى؟".وأضافت: "نأمل أن نتمكّن من جمع التبرعات اللازمة لعلاجها، وتخفيف العبء المالي عن الأسرة، وربما مساعدتها على العودة إلى لتكمل حياتها في مكانها الطبيعي بين أهلها ومحبيها".ولا تزال الفتاة تخضع للرعاية المركزة، في حين تتواصل جهود الأطباء لتحديد السبب الدقيق وراء ما حدث، وسط تضامن واسع على منصات التواصل الاجتماعي مع قصتها المأساوية.(24)