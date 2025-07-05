Advertisement

منوعات

انتهز فرصة وجودها وحدها… فخنقها وسرق مصوغاتها الذهبية

Lebanon 24
05-07-2025 | 09:00
A-
A+

Doc-P-1387167-638873270360121904.jpg
Doc-P-1387167-638873270360121904.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قررت جهات التحقيق في مصر، حبس المتهم بقتل سيدة مسنة في المنيب بمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
Advertisement

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق ، بارتكاب الجريمة، بدافع السرقة، بأن انتهز فرصة إقامتها بمفردها وخنقها، ثم استولى على مشغولاتها الذهبية.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة سيدة في المنيب، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة سيدة مسنة ملقاة بصالة شقتها.

كشفت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى أن عامل يقيم بالعقار الذي شهد الجريمة، وراء ارتكاب الجريمة لسرقة مشغولات ذهبية خاصة بالضحية.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
زوجها وخادمتها قتلاها ليسرقا مصوغاتها الذهبية.. جريمة مروعة بحق مُسنّة!
lebanon 24
05/07/2025 18:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: نأمل أن تنتهز السلطات السورية فرصة رفع العقوبات لإعادة البناء
lebanon 24
05/07/2025 18:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية تؤكد وجود "فرصة" للتوصل إلى هدنة في غزة
lebanon 24
05/07/2025 18:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إضاعة فرصة مرموش "الذهبية".. هذا ما قاله دي بروين
lebanon 24
05/07/2025 18:23:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:42 | 2025-07-05
07:05 | 2025-07-05
04:00 | 2025-07-05
03:13 | 2025-07-05
03:00 | 2025-07-05
02:00 | 2025-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24