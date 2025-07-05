انتهز فرصة وجودها وحدها… فخنقها وسرق مصوغاتها الذهبية

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قررت جهات التحقيق في مصر، حبس المتهم بقتل سيدة مسنة في المنيب بمحافظة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.واعترف المتهم أمام جهات التحقيق ، بارتكاب الجريمة، بدافع السرقة، بأن انتهز فرصة إقامتها بمفردها وخنقها، ثم استولى على مشغولاتها الذهبية.ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة سيدة في المنيب، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة سيدة مسنة ملقاة بصالة شقتها.كشفت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى أن عامل يقيم بالعقار الذي شهد الجريمة، وراء ارتكاب الجريمة لسرقة مشغولات ذهبية خاصة بالضحية.ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم إحالته إلى للتحقيق. (اليوم السابع)