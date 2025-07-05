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توقيف شخص احتال على المواطنين بشهادات علمية مزيفة

Lebanon 24
05-07-2025 | 12:00
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قررت نيابة مدينة نصر في مصر، حبس المتهم بالنصب على المواطنين، بزعم منحهم شهادات علمية وتوفير فرص عمل لهم، 4 أيام على ذمة التحقيق.
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة)، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، والزعم بمنحهم شهادات فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المذكور، وبحوزته (عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان والكتب التعليمية واستمارات تسجيل الطلبة)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
(اليوم السابع)
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