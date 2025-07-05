Advertisement

منوعات

مصر.. حبس 3 متهمين في واقعة مقتل شاب خلال مشاجرة

Lebanon 24
05-07-2025 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1387184-638873297387260118.jpg
Doc-P-1387184-638873297387260118.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام في مصر، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب فى مشاجرة بأحد المصانع.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "توفى" متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم) إثر ادعاء مشاجرة.
Advertisement

 بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (3 أشخاص بينهم المتوفى وآخر مصاب بجرح قطعى "عاملين بأحد المصانع ) طرف ثان: (3 أشخاص " عاملين بذات المصنع") لخلافات بينهم بالمصنع محل عملهم تعدى خلالها أفراد الطرف الثانى على الأول بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، نتج عن ذلك إصابة الطرف الأول والتى أودت بحياة أحدهم وإصابة آخر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الثانى (2 سلاح أبيض "المستخدمين فى المشاجرة")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
(اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
مقتل طالب في مشاجرة دامية بمصر
lebanon 24
06/07/2025 02:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مشاجرة تنتهي بمأساة.. شاب يقتل شقيقه بالخطأ بسبب المخدرات
lebanon 24
06/07/2025 02:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر.. حبس متسولة وزوجها 4 أيام فى واقعة قتل طبيب مخ وأعصاب
lebanon 24
06/07/2025 02:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
خلاف ينتهي بمقتل شاب على يد شقيقه في مصر
lebanon 24
06/07/2025 02:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2025-07-05
09:00 | 2025-07-05
08:42 | 2025-07-05
07:05 | 2025-07-05
04:00 | 2025-07-05
03:13 | 2025-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24