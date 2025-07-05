مصر.. حبس 3 متهمين في واقعة مقتل شاب خلال مشاجرة

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام في مصر، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب فى مشاجرة بأحد المصانع.وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن ، من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "توفى" متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم) إثر ادعاء مشاجرة.بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (3 أشخاص بينهم المتوفى وآخر مصاب بجرح قطعى "عاملين بأحد المصانع ) طرف ثان: (3 أشخاص " عاملين بذات المصنع") لخلافات بينهم بالمصنع محل عملهم تعدى خلالها أفراد الطرف الثانى على الأول بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، نتج عن ذلك إصابة الطرف الأول والتى أودت بحياة أحدهم وإصابة آخر.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الثانى (2 سلاح أبيض "المستخدمين فى المشاجرة")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.